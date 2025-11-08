وزير الإسكان يتفقد برج LD08 ضمن الأبراج الشاطئية وكومبوند" مزارين" بمدينة العلمين الجديدة

18 حجم الخط

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة ومنها برج LD08 ضمن الأبراج الشاطئية، وكومبوند" مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وصعد وزير الإسكان إلى أحد أبراج نموذج LD08 بعدد 3 أبراج، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها بالبرج ومنها أعمال التشطيبات والتوريدات، موجهًا بدفع العمل بالمشروع.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بأعمال تنفيذ كمبوند "مزارين"، مستمعا لشرح تفصيلي للمشروع، حيث إن المشروع مُقام على مساحة ٧٠٠ فدان، ويضم نحو 7956 وحدة متنوعة بين فيلات وشاليهات وعمارات، ويُعد من المشروعات السكنية المتميزة الجاذبة للاستثمار والسكان على حد سواء بمدينة العلمين الجديدة، ويقع على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بجانب المحال التجارية.

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، خطة استلام الوحدات والفيلات من الشركات بالمشروع، وموقف التسليم للحاجزين، وتشغيل المحال التجارية، والجهود المبذولة الخاصة بتشغيل المدينة، موجهاَ بالعمل على الانتهاء من المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع، وضغط الأعمال المتبقية.

وأوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العملين الجديدة، أن منطقة الفيلات بمزارين تتكون من عدد( 285) فيلا، مشيرًا إلى أنه تم تسليم (116) فيلا للملاك من إجمالي (185) فيلا جاهزة للتسليم، وجارٍ إعداد خطة زمنية لتسليم باقي الفيلات تباعًا خلال الفترة القادمة.

