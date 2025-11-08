السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزير الإسكان يتفقد برج LD08 ضمن الأبراج الشاطئية وكومبوند" مزارين" بمدينة العلمين الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني
18 حجم الخط

 

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة ومنها برج LD08  ضمن الأبراج الشاطئية، وكومبوند" مزارين"  بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وصعد وزير الإسكان إلى أحد أبراج نموذج LD08 بعدد 3 أبراج، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها بالبرج ومنها أعمال التشطيبات والتوريدات، موجهًا بدفع العمل بالمشروع.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بأعمال تنفيذ كمبوند "مزارين"، مستمعا لشرح تفصيلي للمشروع، حيث إن المشروع مُقام على مساحة ٧٠٠ فدان، ويضم نحو 7956 وحدة متنوعة بين فيلات وشاليهات وعمارات، ويُعد من المشروعات السكنية المتميزة الجاذبة للاستثمار والسكان على حد سواء بمدينة العلمين الجديدة، ويقع على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بجانب المحال التجارية.

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، خطة استلام الوحدات والفيلات من الشركات بالمشروع، وموقف التسليم للحاجزين، وتشغيل المحال التجارية، والجهود المبذولة الخاصة بتشغيل المدينة، موجهاَ بالعمل على الانتهاء من المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع، وضغط الأعمال المتبقية.

وأوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العملين الجديدة، أن منطقة الفيلات بمزارين تتكون من عدد( 285) فيلا، مشيرًا إلى أنه تم تسليم (116) فيلا للملاك من إجمالي (185) فيلا جاهزة للتسليم، وجارٍ إعداد خطة زمنية لتسليم باقي الفيلات تباعًا خلال الفترة القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الابراج الشاطئية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحسم الشوط الأول لصالحه أمام توتنهام

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

بعد إصدار مذكرة توقيف نتنياهو في تركيا، مستشار باليونسيف يكشف إمكانية تكرار ذلك بمصر

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4570 جنيها

محمد الشناوي يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل نهائي السوبر (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه؟

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح مظاهر ذلك

المزيد
الجريدة الرسمية