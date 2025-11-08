وزير الإسكان يتفقد أعمال مشروع "مارينا 8"

18 حجم الخط

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات "مارينا 8"، وتطوير الطريق الرئيسي لمدخل مارينا 5، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسي جهازي مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.

وتجول وزير الإسكان، وسط الأعمال الجاري تنفيذها بمارينا ٨ على مساحة 179 فدانا، وتضم مشروعات سكنية "شاليهات وفيلات" بإجمالي 243 مبنى به 917 وحدة، كما تابع موقف تنفيذ شبكات المرافق (مياه شرب – صرف – ري – طرق)، وأعمال شبكة الكهرباء، وأعمال الطرق وتنسيق الموقع.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي بمدخل مارينا 5 بطول ٢ كم.

ووجه وزير الإسكان بتكثيف الأعمال ووضع جداول زمنية لكافة الأعمال والتواجد الميداني المستمر لمتابعة مختلف الأعمال، للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

