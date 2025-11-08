السبت 08 نوفمبر 2025
رياضة

عبدالرؤوف: مباراة الأهلي لها احترام تاريخي وأتوقع الكثير من أحمد فتوح

أحمد عبدالرؤوف
أحمد عبدالرؤوف
أكد أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني للزمالك، خلال المؤتمر الصحفي قبل نهائي كأس السوبر المصري، أن مواجهة الأهلي دائمًا ما تحمل طابعًا خاصًا واحترامًا تاريخيًا بين الناديين، مشيرًا إلى أن الفريق يستعد للمباراة بروح عالية وتركيز شديد. 

وقال عبدالرؤوف: “مباراة الأهلي لها احترام تاريخي… ودي مواجهات كبيرة كل لاعب يتمنى يشارك فيها ويظهر فيها شخصيته”.

وتحدث المدير الفني عن مستوى أحمد فتوح، مؤكدًا أنه لاعب كبير لكنه لم يصل بعد لأفضل مستوى لديه هذا الموسم، وقال: “أنا منتظر من فتوح الكثير… عنده إمكانيات كبيرة، ومع شوية تركيز هيظهر بشكل مختلف تمامًا”.

وشدد عبدالرؤوف على أن الفريق يدخل المباراة بثقة، لكنه يدرك قوة المنافس، وأن الهدف واضح وهو الفوز باللقب وإسعاد الجماهير.

الجريدة الرسمية