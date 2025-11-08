عبدالرؤوف يطمئن جماهير الزمالك بشأن المصابين قبل نهائي السوبر

18 حجم الخط

أكد أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، أن جميع لاعبي الفريق متواجدون في قائمة المباراة وأن الجهاز الفني يسعى لتجهيز الجميع بالشكل الأمثل.

وقال عبدالرؤوف: “أحب أطمن جماهير الزمالك… كل اللعيبة معانا في الإسكواد، لكن في لعيبة مرهقة جدًا، وإحنا لسه لاعبين يوم الخميس لذلك مش هنعلن مين هيبدأ ومين لأ غير بعد مران الليل”.

وأشار المدير الفني للزمالك إلى أن حالة الإرهاق طبيعية بسبب ضغط المباريات، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن التشكيل الأساسي لن يُحسم إلا بعد تقييم حالة اللاعبين في المران الأخير. وأضاف: “بكرة هتشوفوا القرار النهائي… وكل تركيزنا إن اللي يبدأ يكون جاهز 100% للمباراة”.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي غدًا الأحد على ستاد محمد بن زايد، في مباراة ينتظرها الجمهور المصري بالكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.