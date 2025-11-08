السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عبدالرؤوف يطمئن جماهير الزمالك بشأن المصابين قبل نهائي السوبر

أحمد عبدالرؤوف
أحمد عبدالرؤوف
18 حجم الخط

أكد أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، أن جميع لاعبي الفريق متواجدون في قائمة المباراة وأن الجهاز الفني يسعى لتجهيز الجميع بالشكل الأمثل.

 وقال عبدالرؤوف: “أحب أطمن جماهير الزمالك… كل اللعيبة معانا في الإسكواد، لكن في لعيبة مرهقة جدًا، وإحنا لسه لاعبين يوم الخميس لذلك مش هنعلن مين هيبدأ ومين لأ غير بعد مران الليل”.

وأشار المدير الفني للزمالك إلى أن حالة الإرهاق طبيعية بسبب ضغط المباريات، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن التشكيل الأساسي لن يُحسم إلا بعد تقييم حالة اللاعبين في المران الأخير. وأضاف: “بكرة هتشوفوا القرار النهائي… وكل تركيزنا إن اللي يبدأ يكون جاهز 100% للمباراة”.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي غدًا الأحد على ستاد محمد بن زايد، في مباراة ينتظرها الجمهور المصري بالكامل.

