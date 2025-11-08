الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يكشف تفاصيل المرحلة الأولى من انتخابات النواب

18 حجم الخط

أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم السبت، ورقة تحليلية شاملة بعنوان «في اتجاه المشاركة: قراءة تفصيلية لتفصيلات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025» أعدها عبد الناصر قنديل، مستشار الائتلاف.

تقرير تحليلي عن المرحلة الأولى من الانتخابات

وتتناول الورقة بالدراسة والتحليل الهيكل التنظيمي للمرحلة الأولى من الانتخابات التي تشمل( 14) محافظة من محافظات الصعيد وغرب الدلتا، موزعة على( 70) دائرة انتخابية تضم ( 5603 ) لجنة فرعية، يتنافس خلالها ( 1287) مترشحًا على( 143) مقعدًا بالنظام الفردي إلى جانب (142 ) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

انتخابات مجلس النواب

وتوضح الورقة أن المرحلة الأولى من العملية الانتخابية تمثل نطاقًا جغرافيًا واسعًا يمتد من الجيزة شمالًا حتى أسوان والبحر الأحمر جنوبًا، بما يستدعي جاهزية تنظيمية عالية من الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعاونة لضمان كفاءة التنفيذ، خاصة في ظل استمرار تطبيق قاعدة «قاضٍ لكل صندوق» وتنفيذ الجولات التصويتية على مدار يومين متتاليين في كل مرحلة.

اتجاهات الترشح الحزبي والمستقل

كما تقدم الورقة قراءة رقمية وتحليلية لاتجاهات الترشح الحزبي والمستقل، وتوزيع الدوائر، ومعدلات الكثافة داخل المحافظات المختلفة، موضحةً أن المرحلة الأولى تمثل أكثر من نصف اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية (بنسبة 51.4%)، وأن محافظات الجيزة والبحيرة وسوهاج والمنيا تأتي في مقدمة المحافظات من حيث عدد اللجان والتنافسية.

متابعة ميدانية

وأكد سعيد عبدالحافظ منسق عام الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن هذه الورقة تأتي ضمن أنشطته البحثية والتوثيقية المصاحبة لعمليات المتابعة الميدانية، بهدف تعزيز الشفافية وتحليل مكونات المشهد الانتخابي بصورة علمية تساعد صُنّاع القرار والباحثين والإعلاميين على فهم اتجاهات العملية الانتخابية في مصر لعام 2025.

