نائب يسأل عن خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكلا من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كوجك، وزير المالية، بشأن خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وتنمية الثروة الحيوانية والأعلاف، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري.

اللحوم الحمراء ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي

وأكد النائب، أن اللحوم الحمراء تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، وأن الاعتماد على الاستيراد في تلبية الاحتياجات المحلية يشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، ويجعل السوق عرضة للتقلبات العالمية، داعيًا الحكومة إلى رؤية متكاملة تحقق الاكتفاء الذاتي وتفتح آفاق التصدير للأسواق الإقليمية.

الخطة الزمنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

وطالب بكشف الخطة الزمنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وكذلك طريقة تعامل الحكومة مع أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وتأثيرها على المربين، فضلا عن أهمية تطوير مزارع الثروة الحيوانية الحكومية والخاصة.

وشدد على أهمية التنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والمالية لضبط سوق اللحوم وتحقيق التوازن السعري، وكذلك دعم مشروعات التربية الصغيرة والمتوسطة في القرى والمراكز، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الأعلاف والمجازر الحديثة.

إقامة مزارع نموذجية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التربية والتسمين

ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية تخصيص أراضٍ ومناطق جديدة لإقامة مزارع نموذجية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التربية والتسمين، وإنشاء مجمعات متكاملة للأعلاف بأسعار مناسبة لتقليل تكلفة الإنتاج على المربين، فضلا عن توفير قروض ميسرة ودعم فني لصغار المربين ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتوسيع قاعدة الإنتاج الحيواني.

كما طالب النائب بتفعيل نظم التتبع والرقابة البيطرية لضمان جودة اللحوم وتحسين معدلات الإنتاج والتصدير، مع إطلاق مشروع وطني لتحديث السلالات المحلية ورفع معدلات الإنتاج من اللحوم والألبان.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ليس مجرد هدف اقتصادي، بل قضية أمن قومي تتعلق بصحة المواطن واستقرار الأسواق.

دعم المربين وتوفير الأعلاف بأسعار عادلة

وأوضح أن دعم المربين وتوفير الأعلاف بأسعار عادلة هما الأساس لأي نجاح في هذا الملف مؤكدًا أن مصر تمتلك المقومات الكاملة لتحقيق هذا الهدف، من أراضٍ ومياه ومناخ مناسب وكوادر بيطرية مؤهلة، لكنها تحتاج إلى تنسيق حكومي حقيقي ورؤية تنفيذية واضحة تضع المواطن والمربي في قلب السياسات الزراعية والغذائية للدولة.

