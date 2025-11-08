مصرع 6 أشخاص في حريق بمخزن عطور بتركيا (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت السلطات التركية اليوم السبت مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين بحريق في مخزن بمعمل للعطور بمنطقة ديلوڤاسي في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد.

مصرع 6 أشخاص في حريق بمخزن عطور بتركيا

وبعد تلقي البلاغ، تدخلت العديد من فرق الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir depoda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.



من جهته، أعلن محافظ المنطقة إلهامي أكتاش أنه تم إخماد الحريق، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

