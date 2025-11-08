مزايا وتفاصيل حساب توفير المستقبل في البنك الأهلي

18 حجم الخط

يتسائل العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن تفاصيل حساب توفير المستقبل والحد الأدنى لفتح الحساب.

وكشف مسئولو البنك الأهلي أنه يحق للعملاء فتح الحساب من سن 15 سنة وبدون حد أقصى وبدون حد أدنى لفتح الحساب، والحد الأدنى لاحتساب العائد 3,001 جم.

وتشمل قائمة الأوراق المطلوبة لفتح الحساب في البنك الأهلي مايلي:

نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر وبأبسط الإجراءات

فيما تضم المزايا في حساب توفير المستقبل في البنك الأهلي التالي:

الحد الأقصى لرصيد الحساب: 750 ألف جنيه مصري.

الحد الأقصى لحركات الخصم اليومي (سحب نقدي – حوالات صادرة – خصم حسابي... إلخ) 90 ألف جنيه مصري.

الحد الأقصى لحركات الخصم الشهري ( سحب نقدي – حوالات صادرة – خصم حسابي... إلخ) 300 ألف جنيه مصري.

تأمين مجاني على الحياة للعميل

يستحق التأمين اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ فتح الحساب على أقل رصيد دائن بالحساب خلال الشهر بحد أدنى مبلغ 5000 جم وبحد أقصى للتأمين مبلغ 100 ألف جم.

يتم دفع مبلغ التأمين وفقا لأقل رصيد دائن للشهر السابق لتاريخ الوفاة.

التأمين سارى للعملاء من سن 15 وحتى 60 سنة.

بشرط ألا يقل سن العميل عن 15 سنة ولا يزيد عن 50 سنة عند بدء التأمين.

إصدار محفظة فون كاش معفاة من (مصاريف الإصدار، مصاريف سنوية لمدة سنة من تاريخ الاشتراك بالمحفظة).

إمكانية شراء شهادات الاستثمار ( أ-ب-ج) خصما من الحساب وإضافة قيمة الشهادة والعائد عليه.

يتم احتساب العائد شهريا على أقل رصيد دائن خلال الشهر والذي يزيد عن 3000 جنيه، ويتم تعلية العائد المحتسب على رصيد الحساب وفقا لدورية صرفه.

مصاريف فتح الحساب: مجانا

المصاريف الإدارية: مجانا

مصاريف إصدار بطاقة الخصم المباشر: مجانا

الخدمات المصرفية عبرالإنترنت

بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

كشف الحساب الإلكتروني من خلال الأهلي نت / الأهلي موبايل: مجانا.

