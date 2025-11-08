إقبال جماهيري كثيف على متحف التحرير (صور)

18 حجم الخط

فتح المتحف المصري بالتحرير، أبوابه لاستقبال الزائرين، حيث شهدت شبابيك حجز تذاكر المتحف إقبالا كبيرا من الزائرين لشراء تذاكر دخول قاعات العرض المتحفي.

القطع الأثرية المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير

ويعرض المتحف المصري بالتحرير، مجموعة كبيرة من القطع الأثرية بأكثر من 170 ألف قطعة أثرية مختلفة تسرد مراحل مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.

تطوير قاعات المعرض المتحفي بالمتحف المصري بالتحرير

واستهدفت وزارة السياحة والآثار، إجراء عمليات تطوير مكثفة لقاعات العرض بالمتحف المصري بالتحرير بهدف تقديم تجربة سياحية للزائرين برؤية تليق بعظمة الحضارة المصرية.

وأكدت مصادر بوزارة السياحة والآثار، أن العرض المتحفي الجديد للمتحف المصري بالتحرير، بعد نقل آثار الملك توت عنخ آمون، تستهدف إعادة تقديم المتحف من جديد من خلال عرض متحفي يجمع بين عبق التاريخ وأسرار السرد المتحفي.

وأوضحت المصادر، أن إدارة المتحف المصري بالتحرير قامت بإعادة تجهيز وعرض عدد من القطع الذهبية الموجودة بمخازن المتحف المصري بالتحرير بقاعة توت عنخ آمون لتكون عامل جذب جديد للزائرين بالمتحف، خاصة أن آثار الملك توت عنخ آمون كانت تعد أهم عوامل جذب الزائرين بالمتحف.

