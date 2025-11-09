الأحد 09 نوفمبر 2025
مخالفات يعاقب مرتكبوها بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا للقانون

حدد قانون الضمان الاجتماعي، الفئات المستحقة لـمساعدات الضمان الاجتماعي والرسوم المقررة للحصول عليها،  وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
 

 طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي

 

وفي هذا الشان، نص القانون على أن يتقدم طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.
 

رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان

 

وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.

كما منح القانون الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
 

مخالفات توقف  مساعدات الضمان الاجتماعي

 

تجدر الاشارة الى أن قانون الضمان الاجتماعي، أقر عدة مخالفات يعاقب كل من يرتكبها بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي، وهي:

أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

الجريدة الرسمية