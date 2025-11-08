من النظافة إلى إغراء الفلوس، نص أقوال البلوجر لوشا قبل ساعات من أولى جلسات محاكمته

18 حجم الخط

ترصد فيتو، خلال السطور التالية اعترافات البلوجر لوشا التي أدلى بها أمام جهات التحقيق المختصة، في القضية المتداولة إعلاميًّا للبلوجر "لوشا"، قبل ساعات من نظر أولى جلسات محاكمته بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء تتضمن مشاهد عنف ومحتوى مخلًّا بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

س_ماهو اسمك وبياناتك؟

ج_ اسمي “محمد ع.أ”، عندي 39 سنة، وكنت شغال قبل كدا عامل نظافة في مستشفى الجامعة بطنطا، وحاليًّا شغال على السوشيال ميديا، ومقيم في السيدة زينب بالقاهرة ولي محل إقامة آخر في الهضبة الوسطى بالمقطم.

س_ ما قولك في ما هو منسوب إليك من أنك متهم بإنشاء وإدارة واستخدام حسابك على موقع التواصل الاجتماعي محل الاتهام الأول وارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا وهي قيامك بنشر مقاطع مرئية ومسموعة تتضمن أفعالًا وألفاظًا مخلة على النحو المبين بالأوراق؟

ج_ ما حصلش ومن يوم ما عملت تيك توك وأنا مبقولش أي ألفاظ خارجة أو خادشة للحياء، والاعتراض بس على مسلسل "الشيخ" اللي بقدمه كفيديوهات على الصفحات بتاعتي، وكان على اللغة العربية فقط لا غير.

س_ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بارتكاب أفعال فاضحة في العلن ومخلة بالحياء وقمت بتوثيقها عبر مقاطع مرئية ومسموعة وقمت بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي محل الاتهام الأول على النحو المبين بالأوراق؟

ج_ما حصلش واللي حصل هو اللي قلته.

س_ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بقيادة السيارة الرقيمة ماركة “جيب رانجلر” منتهية التراخيص على النحو المبين بالأوراق؟

ج_ هي منتهية من شهرين بس.

س_ ما هي ظروف ضبطك وإحضارك؟

ج_اللي حصل إن أنا كنت قاعد في البيت بجهز حلقة، لقيت الشرطة بتخبط على باب البيت وأنا فتحت وقالولي إحنا مباحث، وعارفين انك محترم، تعالي معانا، ورحت معاهم على قسم المقطم، وقعدت مع ضباط هناك، واتعرضت ثاني يوم على النيابة وهو ده كل اللي حصل.

س_ متى وأين حدث ذلك؟

ج_ أول امبارح السبت الماضي بالليل، والكلام ده كان في الشقة بتاعتي في الهضبة الوسطي بالمقطم.

س_ ومن القائم على ضبطك ؟

ج_ضباط كانوا لابسين بدل ميري.

س_ هل من ثمة حوار دار بينك وبين القائمين على ضبطك؟

ج_ أيوه الضباط قالوا لي احنا مباحث المرور، وتعالى معانا على القسم.

س_هل من ثمة تفتيش وقع عليك؟

ج_ هما فتشوني، وقالوا لي هنفتش شقتك وأنا قلت لهم تمام ماشي.

س_ ومن الذي أجراه؟

ج_ضابط من الضباط اللي مسكوني فتح الشنطة بس وأنا اللي سلمت التليفونات.

س_ من مالك الهاتفين المعروضين عليك، وما هو وصفهما؟

ج_ الاثنين ملكي والأول ماركة أيفون سيلفر، والثاني ماركة أيفون ومثبت عليه شريحة.

س_وهل يشاركك أحد في استخدامهما؟

ج_ لا أنا اللي بستخدمهم لوحدي.

س_ بكم اشتريت الهاتفين؟

ج_ الأيفون 12 كان بـ 8000 جنيه والأيفون 16 كان بحوالي 39 ألف جنيها.

س_وما مصدر تحصلك على تلك الأموال؟

ج_ من شغلي لما كنت بعمل فيديوهات على الفيس بوك واليوتيوب والتيك توك.

س_ وما هو رصيد المحفظة الإلكترونية المربوطة برقمك؟

ج_عليها حوال 600 ألف جنية.

س_ وما هو مصدر حصولك على تلك الأموال المشار إليها؟

ج_ المتابعين بتوعي في لايفات التيك توك والفيديوهات بتاعتي على الفيس بوك واليوتيوب وأنا بحول الفلوس بعد كده في المحفظة بتاعتي.

س_ وما هو تاريخ تحصلك على ذلك المبلغ ؟

ج_ من ساعة ما اشتغلت في مجال السوشيال ميديا من حوالي سنتين ونصف بالظبط.

س_ وهل تلك المنصة متاحة للجميع بحيث يمكن لأي شخص الدخول عليها وإنشاء حساب خاص عليها والتعامل مع المحتوى الذي تقدمه؟

ج_ أيوة لكن علشان الحساب يكون عنده صلاحية إنه يعمل بث مباشر، أو إنه يدخل حوالات لازم يكون عدد المتابعين بتوعه وصل الألف متابع لكن أقل من كده ميقدرش غير إنه يرفع فيديوهات من خلال الحساب بتاعه.

س _وما هي كيفية عمل تلك المنصة من خلال ذلك التطبيق؟

ج_ التطبيق ده تحمله على التليفون ويفتح لما يدوس عليه، ولازم علشان أدخل عليه أكون مشغله نت سواء واي فاي أو من الباقة، الخاصة بالشريحة بتاعة تليفوني.

س_ وما هو الهاتف الذي كنت تستخدمه في الدخول على ذلك التطبيق والتعامل معه؟



ج_كنت بدخل من خلال التليفونين بتوعي سواء الآيفون أو التاني من اللي اتمسكوا معايا، لكن أكثر تليفون كنت بستخدمه في الدخول على التيك توك والتعامل مع حساباتي الآيفون اللي اتمسك معايا.

س_ وما هي بيانات هذين الحسابين واسم المستخدم الخاص بكليهما؟

ج_ الحساب بتاعي اللي علي الفيس بوك باسم / لوشا the lion.

س_ ومن القائم على إنشاء تلك الحسابات، وإدارتها ؟

ج_أنا

س_ وهل كان يشاركك أحد في استخدامها؟

ج_ لا

س_من متى أنشأت تلك الحسابات على وجه التحديد؟

ج_ أنا عملت الحسابات دي من سنتين ونص وكلها مكنتش بتجيب فلوس في الأول، بس من فترة بدأت في البث المباشر " اللايف" أو الجولات اللي بتتعمل والمتابعين اللي بيكونوا موجودين وقت اللايف بيبعتوا حاجه اسمها دعم لصاحب اللايف، ولو هو محبوب بيدعموه والدعم بيكون عبارة عن هدايا بيبعتوها لصاحب الحساب، والهدايا دي بتكون بفلوس كتير ويقدر بعد كده صاحب الحساب إنه يحول الفلوس كاش من خلال المحفظة اللي هو رابطها على حسابه على التيك توك زي ما أنا عامله، وبالنسبة للفيس بوك واليوتيوب فالفلوس بتاعتها بتيجي عن طريق زيادة نسب المشاهدة على الفيديوهات بتاعتي وكده.

القبض على البلوجر لوشا

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت عدة بلاغات ضد التيك توكر “ لوشا”، تفيد بقيامه بنشر مقاطع مسيئة عبر حساباته الإلكترونية، تمثل خروجًا سافرًا على القيم والعادات المجتمعية.

إساءة للآداب العامة

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة من الشرطة من ضبطه بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

وبمواجهته، أقر المتهم بنشر تلك المقاطع بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

