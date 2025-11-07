مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالإسكندرية

18 حجم الخط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم بين سيارتين على طريق 45 الدولي بدائرة قسم شرطة ثان] المنتزه شرق الإسكندرية.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، والمتوفين إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بحدوث تصادم ووجود متوفين ومصابين، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم و6 سيارات إسعاف.

وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام عدد من السيارات مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 3 أشخاص آخرين، تم نقل المصابين إلى المستشفى والمتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم إزالة آثار الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

