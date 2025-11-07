حالات بطلان الصوت الانتخابي وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

18 حجم الخط

انطلقت، اليوم الجمعة، عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومي الجمعة والسبت وتبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

قانون مباشرة الحقوق السياسية

ووضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، مجموعة من الضوابط التي تضمن شفافية العملية الانتخابية، وتوضح متى يُعتبر الصوت الانتخابي صحيحًا أو باطلًا.

بطلان الصوت الانتخابي

نصّت مواد القانون على تفاصيل دقيقة تحدد الحالات التي يبطل فيها التصويت، منعًا لأي تلاعب أو لبس قد يؤثر على النتيجة النهائية، وتأكيدًا على احترام إرادة الناخبين وحماية سرية الاقتراع.

مخالفة شكلية في ورقة التصويت

نصت المادة (47) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن الصوت يُعد باطلًا إذا استُعملت ورقة غير التي سلّمها رئيس اللجنة للناخب، أو إذا لم تكن مختومة بخاتم اللجنة الانتخابية، أو إذا وُقّعت الورقة أو كُتبت عليها أي علامة أو إشارة قد تدل على شخصية الناخب أو تميّز صوته. كما يبطل الصوت إذا لم توضع الورقة في الصندوق المخصص لذلك أو تم إخراجها منه بطريقة غير قانونية.

ويهدف هذا النص إلى حماية مبدأ سرية التصويت، والتأكد من أن كل ورقة اقتراع صادرة عن اللجنة الرسمية فقط، لضمان نزاهة العملية برمتها.

بطلان الصوت بسبب خطأ في الاختيار أو تجاوز عدد المرشحين

تؤكد المادة (48) أن الصوت الانتخابي يُعتبر باطلًا إذا اختار الناخب عددًا من المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابهم في الدائرة، أو إذا ترك الورقة بيضاء دون اختيار أي مرشح.

كما يُبطل التصويت إذا كتب الناخب أسماء غير مدرجة في القوائم الرسمية أو أضاف عبارات أو تعديلات قد تغيّر من مضمون إرادته أو تعبّر عن إساءة إلى أحد المرشحين.

ويهدف هذا النص إلى ضمان وضوح نية الناخب، ومنع أي لبس في عملية فرز الأصوات أو احتسابها.

بطلان الصوت في الاستفتاءات

وتعتبر المادة (49)، الصوت في الاستفتاء باطلًا إذا لم يعبّر الناخب بوضوح عن رأيه بـ«نعم» أو «لا»، أو إذا كتب على ورقة الاستفتاء أي عبارات أو رموز إضافية يمكن أن تكشف عن هويته أو تتضمن إساءة أو سخرية.

كما يُبطل الصوت إذا تُركت الورقة خالية دون أي اختيار، وهو ما يهدف إلى حماية شفافية العملية وضمان أن كل صوت مدوّن يعكس إرادة محددة وواضحة من الناخب.

اللجان المختصة بالفصل في صحة الأصوات

يتولى رئيس اللجنة الفرعية أثناء الفرز استبعاد الأصوات الباطلة وفقًا للضوابط التي حددها القانون، ثم تُرفع النتائج إلى اللجنة العامة التي تراجع القرارات قبل إعلان النتائج النهائية. وتُعتبر قرارات اللجان في هذا الشأن نهائية خلال مرحلة الفرز، لضمان سرعة ودقة إعلان النتائج.

أكد قانون مباشرة الحقوق السياسية أن وجود علامات غير مقصودة على ورقة التصويت لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان الصوت، طالما لا يمكن الاستدلال منها على هوية الناخب أو اتجاه تصويته. ويأتي هذا التوضيح حرصًا على عدم إهدار إرادة الناخبين بسبب أخطاء شكلية بسيطة لا تؤثر في مضمون التصويت

