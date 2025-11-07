الشباب والرياضة تنظم معسكرا للتوعية بمخاطر الإدمان وتعديل السلوك

18 حجم الخط

نظم مكتب فن إدارة الحياة في وزارة الشباب والرياضة، معسكرا استهدف 300 طالب وطالبة، يضم محاضرات توعوية بعنوان “لا للإدمان” و“تعديل السلوك”، ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينفذها مكتب " فن إدارة الحياة" لرفع مستوى الوعي لدى الشباب حول مخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى تنمية مهارات تعديل السلوك الإيجابي، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة نفسيًا واجتماعيًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف برامج التوعية النفسية والسلوكية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء المعسكر بالتعاون بين المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهره ممثلا في وكالة المعهد لشؤون البيئة وخدمة المجتمع ومكتب “فن إدارة الحياة” التابع للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت المحاضرات مناقشة أسباب الوقوع في الإدمان، وتأثيراته النفسية والاجتماعية، وسبل العلاج والدعم النفسي، إلى جانب التأكيد على أهمية دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من هذه الظاهرة وأسباب السلوكيات السلبية، وطرق تصحيحها، وتنمية الوعي الذاتي، وتعزيز القيم الإيجابية في التعامل مع النفس والمجتمع.

فيما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية، بمشاركة 10 دول من مختلف قارات العالم.

وشهد حفل الافتتاح حضور المهندسة أمل مبدئ رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية، وروبين سميس عضو الاتحاد الدولي وعضو اللجنة البارالمبية الدولية، ودكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تنظيم مصر لهذا الحدث الرياضي العالمي يأتي امتدادًا لنجاحات الدولة المصرية في استضافة كبرى البطولات الدولية، في ظل دعم القيادة السياسية للرياضة وأبطالها في مختلف المجالات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن البطولة تمثل رسالة إنسانية وحضارية تؤكد مكانة مصر الرائدة في دعم وتمكين أصحاب الهمم، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات الإعاقات الذهنية من خلال تقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية وتوفير كل المتطلبات الفنية والطبية وبرامج الإعداد اللازمة للاعبين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعد الداعم الأول لأبطال مصر من أصحاب القدرات الخاصة.

وأشاد وزير الرياضة بالتعاون الوثيق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتبر جميع الهيئات والاتحادات الرياضية كيانًا واحدًا يعمل لخدمة منظومة الرياضة المصرية وتحقيق طموحات أبطالها في مختلف المحافل الدولية.

