بمناسبة افتتاح المتحف، نادي 6 أكتوبر ينظم مهرجان اليوم الفرعوني

نظم نادي 6 أكتوبر الرياضي برئاسة الدكتور عبد اللطيف صبحي، مهرجانًا تحت عنوان "اليوم الفرعوني"، وذلك احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وشارك في المهرجان عدد كبير من أعضاء النادي وأسرهم، الذين حرصوا على دعم فكرة ربط الأجيال الجديدة بتاريخها العريق.

تضمنت فعاليات اليوم الفرعوني عروضًا فنية مستوحاة من التراث المصري القديم، وورش رسم للأطفال حول الرموز الفرعونية، إضافة إلى معرض للحرف اليدوية والملابس المستوحاة من الطراز الفرعوني. كما شهد المهرجان فقرات موسيقية وغنائية تجسد الروح المصرية الأصيلة.

وأكد الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس نادي 6 أكتوبر، أن إقامة المهرجان تأتي في إطار حرص النادي على نشر الوعي الثقافي وتعزيز الانتماء الوطني، تزامنًا مع الحدث التاريخي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أيقونة جديدة في مسيرة الحضارة المصرية.

وأشاد أعضاء النادي بحسن التنظيم وتنوع الفعاليات، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تساهم في ترسيخ قيم الاعتزاز بالهوية المصرية وربط الأجيال الشابة بتاريخ بلادهم المجيد.

نجاح التصويت الإلكتروني للجمعية العمومية لنادي 6 أكتوبر

فيما شهد نادي 6 أكتوبر الرياضي نجاح تجربة التصويت الإلكتروني بالجمعية العمومية، والتي جاءت في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة للتحول الرقمي، وتحديث منظومة العمل داخل الأندية الرياضية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية.

وتُعد هذه التجربة أول تطبيق عملي لمنظومة التصويت الإلكتروني على لوائح الأندية، حيث تم تنفيذها بنجاح داخل نادي 6 أكتوبر، وسط إقبال كبير من الأعضاء الذين أشادوا بسهولة وسرعة عملية التصويت، ودقتها في حفظ البيانات وضمان الشفافية الكاملة في الإجراءات.

تعليق وزير الشباب والرياضة على التجربة

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن نجاح تجربة التصويت الإلكتروني بنادي 6 أكتوبر يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للمنظومة الرياضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعميم التجربة في مختلف الأندية خلال الفترة المقبلة، لتكون نموذجًا في تسهيل مشاركة الأعضاء وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأوضح الوزير أن تطبيق منظومة التصويت الإلكتروني يأتي في إطار توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة، وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والإدارة الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأعضاء داخل الأندية الرياضية.

