الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة أوراق عاطل متهم باغتصاب ابنته في المنوفية للمفتي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون بإحالة أوراق عاطل متهم باغتصاب ابنته في المنوفية إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 23 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. 

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم المقيم بمدينة السادات للمحاكمة لأنه في غضون شهري يناير وفبراير الماضيين بدائرة مركز شرطة السادات، واقع نجلته الطفلة المجني عليها بغير رضاها بأن حسر ملابسها عنها وملابسه عنه وعاشرها معاشرة الأزواج كرها عنها حال كونها طفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وحال كونه من أحد أصول المجني عليها المتولين رعايتها.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الجنايات وأمن الدولة محاكم وادي النطرون المنوفية مدينة السادات مركز شرطة السادات

مواد متعلقة

الأمن يكشف حقيقة تعرض سيدة لجريمة هتك عرض فى الإسكندرية

أول تعليق من أشرف حكيمي على تورطه في تهم اغتصاب

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

طاقم إسعاف الشرقية ينقذ سيدة من الولادة المفاجئة على الطريق الزراعي

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

مختار جمعة: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الإسلام

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل المترو الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

تعرف على حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

المزيد
الجريدة الرسمية