إحالة أوراق عاطل متهم باغتصاب ابنته في المنوفية للمفتي

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون بإحالة أوراق عاطل متهم باغتصاب ابنته في المنوفية إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 23 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم المقيم بمدينة السادات للمحاكمة لأنه في غضون شهري يناير وفبراير الماضيين بدائرة مركز شرطة السادات، واقع نجلته الطفلة المجني عليها بغير رضاها بأن حسر ملابسها عنها وملابسه عنه وعاشرها معاشرة الأزواج كرها عنها حال كونها طفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وحال كونه من أحد أصول المجني عليها المتولين رعايتها.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

