الري تعرض آخر أعمال زيادة القدرة التصريفية لمفيض وخور توشكى (فيديو)

18 حجم الخط

كشفت وزارة الموارد المائية والري عن تطورات أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى، ضمن خطة متكاملة تنفذها وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف رفع الكفاءة والقدرة التصريفية لخور وقناة توشكى، وتعزيز قدرة المنظومة على التعامل مع أي طوارئ مائية محتملة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن أعمال التطوير تتم خاصة في ظل التصرفات الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي التي تؤدي إلى تغيّرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل، وتأتي هذه الجهود بما يضمن تعزيز كفاءة إدارة المياه والحفاظ على أمان السد العالي، واستقرار تشغيله باعتباره أحد أعمدة الأمن المائي المصري.

وأكدت الوزارة أن الدولة المصرية تتابع الموقف المائي بدقة وجاهزية عالية، وأن جميع التصرفات المائية تتم وفق خطط علمية مدروسة تضمن تلبية كل الاحتياجات المائية، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لحماية موارد مصر المائية وصون حقوقها الراسخة في مياه نهر النيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.