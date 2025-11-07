الجمعة 07 نوفمبر 2025
محمد سلامة رئيسا لنادي الاتحاد السكندري بالتزكية

أعلن محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري، فوزه بالتزكية برئاسة النادي بعد أن تم إغلاق باب التقدم للترشح لانتخابات رئاسة النادي ومجلس الإدارة. 

وتقدم محمد سلامة، بأوراق ترشحه قبل غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي بلحظات لتغلق بعدها اللجنة المشرفة للانتخابات وليكون هو المرشح الوحيد لرئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ويفوز بالتزكية.

وقال سلامة: بكل فخر واعتزاز أعلن اليوم فوزي برئاسة نادي الاتحاد السكندري بالتزكية، بعد ثقة غالية أعتز بها من الجمعية العمومية وأعضاء النادي وجماهير زعيم الثغر العريقة.

وأضاف سلامة، هذه الثقة تشريف كبير ومسئولية أعظم، أتعهد أمام الجميع أن أكون على قدرها، وأن أواصل العمل بكل إخلاص من أجل مصلحة نادي الاتحاد، الكيان الذي نحبه جميعًا وننتمي إليه بروح واحدة وقلب واحد.

وأؤكد دعمي الكامل لقائمتي في الانتخابات المقبلة على باقي مقاعد المجلس، ليكتمل الفريق الذي سيقود النادي نحو مزيد من الاستقرار، والإنجاز، والبناء.

