منعا للتشكيك في صحة العضوية، أستاذ قانون يدعو إلى زيادة مدة فترة الطعون الانتخابية

قال الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن المواعيد الخاصة بالطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية، وهي مواعيد قصيرة، وتحتاج إلى تعديل.

عيب الانعدام

وأضاف فوزي في تصريح خاص، أن المدد المنصوص عليها قد تكون مناسبة في الأوضاع العادية، إنما ما الحل اذا كان القرار المطعون عليه مشوبًا بعيب الانعدام؟ بمعني أن يكون قد بلغ فيه العيب مبلغًا جسيمًا.

وأوضح، أن القرار المُنعدم لا يتحصن ولا يتقيد بأي مواعيد، ولذلك في رأيي إن باب الطعن يُفتح أمام المحكمة الإدارية العليا حتى لو كانت المواعيد قد انقضت.

القرار المعيب بالانتخابات

وتابع، ذلك سيكون أفضل من استمرار القرار المعيب بالانتخابات وفوزه، لأن في حالة إعلان النتائج، سيكون عن طريق الطعن في صحة العضوية.

واختتم أستاذ القانون الدستوري:" تجنبا لمثل تلك الحالات الوارد حدوثها، فلابد من فتح باب الطعن لمدة أطول تلائم العملية الانتخابية لاسيما القرارات المشوبة بعيب الانعدام".

