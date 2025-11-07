إصابة عاملين بإصابات بالغة بعد سقوطهما من على سقالة بالغربية

18 حجم الخط

أصيب عاملان بإصابات بالغة في حادث سقوطهما من أعلى سقالة أثناء تنفيذ أعمال داخل أحد المنازل بقرية نواج التابعة لمركز طنطا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من نقطة مستشفى طنطا الجامعي بوصول حالتين مصابين وتم نقلهما على الفور إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية وتبين من الفحص أن المصابين هما أيمن السيد محمود أبو المجد 23 عاما وإسلام السيد سلامة الشخيبي 35 عاما وكلاهما من قرية كفر العرب بمركز دسوق حيث وصفت حالة أحدهما بالخطيرة بالرعاية المركزة داخل المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة فيما.

