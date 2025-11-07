الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة عاملين بإصابات بالغة بعد سقوطهما من على سقالة بالغربية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
18 حجم الخط

أصيب عاملان بإصابات بالغة في حادث سقوطهما من أعلى سقالة أثناء تنفيذ أعمال داخل أحد المنازل  بقرية نواج التابعة لمركز طنطا.

اختلفا على الميراث، شاب يقتل شقيقه الأصغر بقرية صناديد في الغربية

جامعة طنطا تنظم احتفالية كبرى لمهرجان ختام الأنشطة الطلابية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من نقطة مستشفى طنطا الجامعي بوصول حالتين مصابين وتم نقلهما على الفور إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية وتبين من الفحص أن المصابين هما أيمن السيد محمود أبو المجد 23 عاما وإسلام السيد سلامة الشخيبي 35 عاما وكلاهما من قرية كفر العرب بمركز دسوق حيث وصفت حالة أحدهما بالخطيرة  بالرعاية المركزة داخل المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة فيما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

جامعة طنطا تنظم احتفالية كبرى لمهرجان ختام الأنشطة الطلابية

اختلفا على الميراث، شاب يقتل شقيقه الأصغر بقرية صناديد في الغربية

محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية للمشاركة في ندوة بجامعة طنطا

جريمة قتل عائلية تهز طنطا.. ابن ينهي حياة والده خنقا بعد أن وضع له المنوم.. ومفتش الصحة يكشف اللغز.. لعنة المال تهدم البيت البسيط

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

اعترافات صادمة لبلوجر متهمة بنشر فيديوهات لقصص إباحية مفبركة

منتخب مصر تحت 17 عاما يتعادل مع فنزويلا 1/1 ويحافظ علي صدارة المجموعة

6 محظورات علي طلاب الجامعات في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

إقبال ملحوظ، سفراء مصر بالخارج يشيدون بعملية التصويت في اليوم الأول لانتخابات النواب

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

6 محظورات علي طلاب الجامعات في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أثر الخلاف الفقهي الإسلامي على القانون المصري؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحسن العلاقات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية