الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة

سعر الدينار البحريني
سعر الدينار البحريني
18 حجم الخط

سعر الدينار البحريني، شهد سعر الدينار البحريني استقرارًا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في ختام تعاملات الأسبوع.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 125.41 جنيها للشراء،  125.78 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك قطر QNB 

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك قطر QNB نحو  122.50 جنيها للشراء،  125.72 جنيها للبيع. 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك القاهرة نحو 124.80 جنيها للشراء، 125.72 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني 
سعر الدينار البحريني 

الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي. ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

وتم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

عشرون دينارًا: باللون الأزرق الداكن، وهي أكبر فئات العملة المتداولة.

العملات المعدنية:

توجد بفئات 5، 10، 25، 50، و100 فلس، وتُصنع من معادن مثل النيكل والنحاس والبرونز، وتحمل رموزًا وطنية وشعارات الدولة.

الدينار البحريني في السوق

ويُعتبر الدينار البحريني من أقوى العملات في العالم من حيث القيمة، إذ يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت تقريبًا، مما يمنحه استقرارًا كبيرًا في أسواق الصرف.

ويُستخدم الدينار في جميع التعاملات المحلية، كما يُقبل في العديد من المعاملات الإقليمية نظرًا لقوة الاقتصاد البحريني ومكانته في الخليج العربي. 

كما يلعب الدينار دورًا مهمًا في القطاع المالي والمصرفي الخليجي، خاصة أن البحرين تُعد مركزًا ماليًا رئيسيًا في المنطقة وتحرص السلطات النقدية في البحرين على تحديث تصاميم العملة بشكل دوري، وإضافة تقنيات أمنية حديثة لحمايتها من التزوير ومواكبة التطور في أنظمة الدفع الرقمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنوك المصرية البنك المركزى المصرى الدينار البحريني امام الجنيه الدينار البحريني الدينار الدينار البحريني في البنك بنك قطر QNB بنك قطر ختام تعاملات الأسبوع سعر الدينار سعر الدينار البحريني سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

مواد متعلقة

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سورية المركزي اليوم الجمعة

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

آخر تطورات سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

استقرار سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الجمعة

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الدينار الاردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الأكثر قراءة

تفاصيل اندلاع حريق قرب مجسمات الأهرامات في السعودية (فيديو)

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

"الزراعة" تكشف حقيقة فيديو نفوق الماشية على وسائل التواصل الاجتماعي

محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

محافظة الجيزة تعلن غلق شارع 26 يوليو كليًا باتجاه ميدان لبنان

قرار جديد لتنظيم زيارة المتحف المصري الكبير

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

القبض على كويتي حاول التحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي السوبر المصري.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من فخ السوشيال ميديا: كل لايك بيسرق منك لحظة عمر

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

الإفتاء توضح المقصود بمصطلح "أهل الفترة"

المزيد
الجريدة الرسمية