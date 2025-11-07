الجمعة 07 نوفمبر 2025
أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد باب النصر والجمالية

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي توليها الدولة أهمية كبيرة من أجل استعادة منطقة القاهرة التاريخية لأهميتها ومكانتها السياحية.

محافظ القاهرة: إجراءات مشددة لمنع الباعة الجائلين بمحيط المواقف النموذجية

محافظ القاهرة بعد افتتاح المتحف المصري: أحد أيام مصر التي سيخلدها التاريخ

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

شملت الجولة منطقة باب النصر، والجمالية، ومسجد الحاكم.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتم تذليل كافة الصعوبات من أجل سرعة الإنتهاء من المشروع، ورفع نسب التنفيذ فيه بإعتباره مشروعًا قوميًا، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع المشروع تتم أعمال صيانة ورفع كفاءة للطرق الداخلية للمشروع لاستمرارية الحفاظ عليها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الرؤية العامة لمشروعات التطوير تقوم على الحفاظ على تراث القاهرة، وتكوين مقاصد سياحية جديدة بها تعيد للعاصمة بريقها ومكانتها كعاصمة سياحية، فنية، ثقافية.

وأكد محافظ القاهرة وجود فريق استشاري متخصص في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات.

