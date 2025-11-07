الجمعة 07 نوفمبر 2025
بوليتيكو: مناورات أوروبية في النرويج تحسبا للمواجهة مع روسيا

النرويج
النرويج
 ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن عددا من دول التحالف الشمال أوروبي للقوات المشتركة JEF أجرت مناورات في مدينة بوديو شمال النرويج تحسبا لمواجهة محتملة مع روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "خبراء عسكريين بريطانيين توجهوا إلى بوديو الواقعة بين البحر وقمم القطب الشمالي لوضع استراتيجية عسكرية للاستجابة للتهديدات الروسية".

وفقا لسيناريو التدريبات، تجري الأحداث بعد عام من وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بينما تعمل القوات العسكرية للدول المشاركة على تتبع مسار الاحتجاجات المؤيدة لروسيا في إحدى دول المنطقة. 

وأثنى وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الذي حضر التدريبات على تصور دول التحالف لقيادة المملكة المتحدة، قائلا إن دول JEF هي الأكثر قدرة على تقييم المخاطر والاستجابة للتهديدات التي قد تأتي من روسيا، وضمان مساعدة "الناتو" في حالة المواجهة.

وأعرب القادة العسكريون المجتمعون في بوديو على انفراد عن أن أهمية JEF سترتفع في المستقبل حيث إن الولايات المتحدة تغير أولوياتها وتقلص مشاركتها في الأمن الأوروبي.

كما نقلت الصحيفة عن خبراء ومحللين دفاعيين قولهم إن الإمكانيات التقنية لـJEF في أقصى الشمال محدودة، وأن التحالف نفسه لم يحدد بعد هدفا واضحا لعمله.

ويضم تحالف JEFالمملكة المتحدة التي ترأس التحالف، والسويد والنرويج وفنلندا والدنمارك وإستونيا وآيسلندا ولاتفيا وهولندا وليتوانيا.

