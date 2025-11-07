بعد تعرضه لحادث، نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

18 حجم الخط

كشف السيد حسن عبد العزيز، نقيب الموسيقيين بمحافظة المنيا، آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي بعد تعرضه لحادث سير خلال الساعات الماضية.

وأشار نقيب الموسيقيين إلى أن النقابة تمكنت من توفير سرير داخل غرفة العناية المركزة للفنان إسماعيل الليثي في مستشفى ملّوي، مؤكدًا أن حالته غير مستقرة وتحتاج لمتابعة دقيقة، داعيًا الجميع إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.

وأضاف السيد حسن أنه على تواصل مستمر مع الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين العام، الذي أكد أن النقابة تقف إلى جانب إسماعيل الليثي وتتكفل بكافة احتياجاته العلاجية، مشيرًا إلى أن مصطفى كامل شدد على أن النقابة مستعدة لتقديم أي دعم يطلبه الفنان.

وأوضح نقيب الموسيقيين بالمنيا أن نقل إسماعيل الليثي إلى أحد مستشفيات المنيا صعب في الوقت الحالي، نظرًا لخطورة حالته الصحية، حيث يعاني من كدمات متفرقة في أنحاء جسده وكسر في الجمجمة، متمنيًا له الشفاء العاجل وعودته إلى جمهوره في أقرب وقت.

وأفادت التحريات الأولية بأن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، من بينهم إسماعيل رضا (38 سنة، مطرب)، شريف سامي (48 سنة، عامل بفرقة موسيقية)، وسري جمعة (31 سنة، عامل بفرقة موسيقية)، بالإضافة إلى أشخاص آخرين تراوحت إصاباتهم بين كسور وكدمات وصدمات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

