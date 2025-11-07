الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد تعرضه لحادث، نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
18 حجم الخط

 كشف السيد حسن عبد العزيز، نقيب الموسيقيين بمحافظة المنيا، آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي بعد تعرضه لحادث سير خلال الساعات الماضية.

وأشار نقيب الموسيقيين إلى أن النقابة تمكنت من توفير سرير داخل غرفة العناية المركزة للفنان إسماعيل الليثي في مستشفى ملّوي، مؤكدًا أن حالته غير مستقرة وتحتاج لمتابعة دقيقة، داعيًا الجميع إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.

وأضاف السيد حسن أنه على تواصل مستمر مع الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين العام، الذي أكد أن النقابة تقف إلى جانب إسماعيل الليثي وتتكفل بكافة احتياجاته العلاجية، مشيرًا إلى أن مصطفى كامل شدد على أن النقابة مستعدة لتقديم أي دعم يطلبه الفنان.

وأوضح نقيب الموسيقيين بالمنيا أن نقل إسماعيل الليثي إلى أحد مستشفيات المنيا صعب في الوقت الحالي، نظرًا لخطورة حالته الصحية، حيث يعاني من كدمات متفرقة في أنحاء جسده وكسر في الجمجمة، متمنيًا له الشفاء العاجل وعودته إلى جمهوره في أقرب وقت.

وأفادت التحريات الأولية بأن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، من بينهم إسماعيل رضا (38 سنة، مطرب)، شريف سامي (48 سنة، عامل بفرقة موسيقية)، وسري جمعة (31 سنة، عامل بفرقة موسيقية)، بالإضافة إلى أشخاص آخرين تراوحت إصاباتهم بين كسور وكدمات وصدمات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسماعيل الليثي الحالة الصحي الحالة الصحية الصحراوى الشرقي الطريق الصحراوي الشرقي الطريق الصحراوي

مواد متعلقة

مفاجأة من قلب المتحف الكبير، محمد السعدي يكشف تفاصيل فيلم "نقل قناع توت عنخ آمون"

موعد عرض الجزء الثاني من فيلم "KPop Demon Hunters"

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

رسائل قوية من السيسي لرؤساء ألمانيا والمجر وهولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وقرغيزيا

مشاهد هزت حلوان، تفاصيل جريمة قتل صاحب محل شهير على يد "صديق الأمس"

محطة بشتيل للسكك الحديدية في أرقام (إنفوجراف)

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

أسعار الغذاء العالمية تواصل تراجعها للشهر الثاني بدعم من وفرة المعروض

حادث إسماعيل الليثي، خروج جثامين 4 من أسرة واحدة بمستشفى ملوي

خدمات

المزيد

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح موضع ابتداء الصف خلف الإمام

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)

تفسير حلم بيع السمك في المنام وعلاقته بالحصول على رزق حلال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية