هيثم أحمد زكي، رحيل مبكر لمشروع نجم وُلد في بيت الفن ومات وحيدًا

هيثم أحمد زكى، فنان شاب كان مشروع ممثل متميز، لكن مشواره الفني كان قصيرا، نشأ في بيئة فنية خالصة؛ فوالده هو الفنان الأسمر أحمد زكي، ووالدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ابنة المخرج الكبير أحمد فؤاد، رحل في مثل هذا اليوم من شهر نوفمبر عام 2019 في نهاية مأساوية حزينة عن عمر ناهز أربعة وثلاثين عامًا.

ولد هيثم أحمد زكي عام 1984، وعاش طفولة قاسية ذاق خلالها مرارة انفصال والديه وزواج والدته من رجل آخر وإنجابها منه، ما اضطره إلى العيش في بيت جده لأمه المخرج أحمد فؤاد. وعندما شب وانتقل إلى مرحلة الشباب، عاش مع والده الفنان أحمد زكي الذي كان في قمة مجده الفني، قبل أن يرحل الأب تاركًا ابنه وحيدًا. عاد بعدها هيثم ليعيش مع جدته التي لم تلبث أن رحلت بعد والده بعامين فقط، عام 2007، لتترك في نفسه أزمة نفسية عميقة وصدمة قاسية، خاصة أنه كان شديد التعلق بها.

هيثم مع والدته هالة فؤاد

حلم الأسرة لم يكتمل

بدأت رحلة هيثم أحمد زكي مع الوحدة والألم الإجباري التي أثرت في حالته النفسية بشكل كبير، حتى قرر أن يتخلص من وحدته بالزواج، فخطب الفتاة التي أحبها على أمل تكوين أسرة، لكنه رحل قبل أن يتحقق الحلم.

نصيحة من الوالد لا تستعجل

ابن الفنانين.. والبداية من ظل الأب

أحب هيثم أحمد زكي التمثيل اقتداءً بوالده، وكانت لديه الموهبة، لكنه تأخر في إظهارها مقارنة بجيله من الشباب الذين بزغ نجمهم في تلك الفترة، إذ كان ظل المقارنة بوالده أحمد زكي يرافقه دائمًا. عاش حياة فنية قصيرة لم يقدم خلالها سوى سبعة أفلام وعدد من المسلسلات التليفزيونية لم تتجاوز أصابع اليد، ولم يصل فيها إلى دور البطولة إلا في فيلم واحد هو "البلياتشو".

هيثم أحمد زكى

البداية مع العندليب الأسمر

كانت البداية الفنية الحقيقية لهيثم عندما شارك والده الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "حليم"، مجسدًا شخصية العندليب عبد الحليم حافظ في مرحلة الشباب، بعدما آمن المخرج شريف عرفة بموهبته ومنحه الفرصة للظهور أمام الكاميرا لأول مرة.

هيثم أحمد زكى

نصيحة من الوالد: لا تستعجل

روى هيثم أحمد زكي في أحد حواراته أنه عندما قرر الاتجاه إلى التمثيل، لم يعارضه والده، بل شجعه قائلًا له: “لا تستعجل”. وأوضح هيثم أنه كان مترددًا في البداية، لكن والده ترك له حرية الاختيار، ودعمه ليجد طريقه في المجال الفني قائلًا: “كان نفسه يشوفني نجمًا، وكان دايمًا يقولي خليك صبور”.

أعماله الفنية

من أبرز أفلام هيثم أحمد زكي: "نقطة دم"، "سكر مر"، "الكنز 1"، و"الكنز 2" من إخراج شريف عرفة، وكان الأخير هو آخر أعماله السينمائية.

أما في الدراما، فقد شارك في مسلسلات: "كف القمر"، "السبع وصايا"، "كلبش"، "الصفعة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "إمبراطورية مين"، و"دوران شبرا" الذي نال عنه جائزة أفضل ممثل شاب في مصر. وكان آخر أعماله التلفزيونية مسلسل "علامة استفهام".

"الجماعة".. عودة بعد الغياب

ابتعد هيثم أحمد زكي عن الساحة الفنية ثلاث سنوات، قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل "الجماعة"، الذي أعاد إليه الأضواء وأثبت موهبته الفنية، إلا أنه تعرض بعدها لأزمة قاسية عام 2011 حين اتهم في جريمة قتل بعد أن استُخدم مسدس ورثه عن والده في حادث قتل بالصعيد أثناء فوضى ثورة يناير. ظل متخفيًا لفترة قبل أن يتم القبض على القاتل الحقيقي، ويخرج بريئًا تمامًا مما نُسب إليه.

خطيبته اكتشفت وفاته

سعيًا للتخلص من وحدته ومعاناته النفسية، فكر هيثم في الزواج، فخطب إنجي سلامة، خبيرة الطاقة، قبل عام من وفاته، في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأقارب فقط. ولم يظهر الثنائي في أي مناسبات عامة، وكانت إنجي سلامة هي من اكتشفت وفاته بعد أن حاولت الاتصال به أكثر من مرة دون جدوى، فطلبت من حارس العقار كسر باب شقته، ليعثروا عليه وقد فارق الحياة.

رحيل بسبب "كابوريا 2"

في مثل هذا اليوم 7 نوفمبر 2019، استيقظت مصر على خبر مفجع برحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي.

وبينما أشارت التقارير إلى أن وفاته جاءت نتيجة تناول مقويات عضلية أثناء تدريبات شاقة كان يجريها استعدادًا لفيلم "كابوريا 2"، لم يكن هذا السبب هو ما شغل المصريين بقدر ما أحزنهم رحيله المأساوي، إذ رحل كما عاش: وحيدًا.

بعد وفاته، آلت ثروته إلى شقيقه غير الشقيق من والدته، رامي بركات، الذي أعلن فور تسلمه التركة أن الفنان الراحل ووالده تركا ديونًا بملايين الجنيهات، من بينها أقساط شقة في الشيخ زايد وشاليه في الجونة لم تُسدّد بالكامل، إضافة إلى شقة المهندسين التي تركها الفنان أحمد زكي وعليها متأخرات ضرائب عقارية وصيانة وأجرة حارس العقار.

