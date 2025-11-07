استنفار وإنشاء "غرفة حرب"، ماذا يحدث في نيويورك؟

18 حجم الخط

أعلنت حاكمة مدينة نيويورك كاثي هوشول عن إنشاء "غرفة حرب" افتراضية، بسبب قلقها مما قد يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردًا على انتخاب زهران ممداني عمدة للمدينة.

ووفق ما كشفه موقع "بوليتيكو"، اليوم الجمعة، تستعد مدينة نيويورك "بهدوء" لاستقبال "استيلاء" دونالد ترامب على أكبر مدينة في البلاد.

وقال عدد من كبار المسؤولين المنتخبين إن مجموعة واسعة من أبرز القادة المدنيين في نيويورك اجتمعوا منذ أسابيع خلف الكواليس للتخطيط لإمكانية إرسال ترامب للحرس الوطني، أو أي عملاء فيدراليين آخرين إلى مدينة نيويورك.

وبسبب قلقها من تصرفات ترامب، ذكر تقرير الموقع أن الحاكمة كاثي هوشول أنشأت غرفة عمليات افتراضية، وعقدت سلسلة من المحادثات مع جهات إنفاذ القانون ومسؤولي قطاع الأعمال والجماعات الناشطة لوقف أي تدخل فيدرالي، أو على الأقل التخفيف من حدته.

وأضاف أنه تجري حاليًا جدولة المزيد من الاجتماعات، بما في ذلك مع أبرز رجال الدين وجماعات المحاربين القدامى في نيويورك، والذين سيجتمع بعضهم بمناسبة يوم المحاربين القدامى الأسبوع المقبل.

سيناريوهات وتخطيط دقيق

من جهتها، قالت جاكي براي، مديرة الأمن الداخلي وخدمات الطوارئ في الولاية، والمسؤولة عن الاستعدادات في هوتشول: "الهدف هو الوقاية، وإذا لم نتمكن من الوقاية، فنأمل أن نتمكن من تأخيرها". وأضافت: "إذا حدث أي طارئ، فعلينا أن نتدبر أمرنا. جميع السيناريوهات الثلاثة مبنية على تخطيط دقيق".

ووفق تقرير الموقع "فإن حجم التخطيط وبناء التحالف، والذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، يهدف إلى حرمان ترامب من أي ذريعة لإرسال الحرس الوطني أو القوات العاملة إلى المدينة".



تحركات أمنية مكثفة

ويراقب مسؤولو نيويورك منذ أشهر نشر ترامب للحرس الوطني وعناصر دائرة الهجرة والجمارك والجيش النظامي في مدن أخرى، ويستعدون لجهود مماثلة في مسقط رأس الرئيس.

وقد طوّرت هوشول علاقة متقطعة مع ترامب، الذي يُبدي اهتمامًا بالغًا بنيويورك، لكنها أعربت عن قلقها من استغلال الرئيس لانتخاب ممداني كخطوة أولى نحو إضفاء الطابع الفيدرالي على المدينة.

وفي الشهر الماضي، دعت الحاكمة مجموعة واسعة من جماعات النشطاء والعمال - بما في ذلك اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، والاتحاد الدولي لعمال الخدمات (SEIU) المحلي، وشبكة "إنديفايسبل" الشعبية - إلى مكتبها في مانهاتن.

وفي الاجتماع، ناشدتهم للعمل بشكل بنّاء مع بعضهم البعض ومع مسؤولي نيويورك لتجنب أعمال العنف أو التخريب التي قد تدفع ترامب إلى إرسال قوات فيدرالية، كما فعل في لوس أنجلوس هذا الصيف، وفقًا لمسؤولين حضروا الاجتماع.



