موعد التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل

18 حجم الخط

تنطلق عملية التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025 غدا الجمعة، فى الخارج، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات لمرحلة التصويت في الانتخابات البرلمانية بمحافظات المرحلة الأولي، وذلك بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية المخصصة لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، ليتم عقب ذلك إجراء التصويت فى الداخل.

إجراء الانتخابات البرلمانية

وتجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، على أن تجرى فى الداخل 10 و11 نوفمبر.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

الدعاية الانتخابية

وشهدت الأيام الأخيرة بدء فترة الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر الماضي، بعدما تم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بعد الانتهاء من الفصل في الطعون المقدمة على طلبات الترشيح في انتخابات مجلس النواب، والتى بدأت وفقا الجدول الزمنى يوم 19 أكتوبر.

الجدول الزمني المتبقي في انتخابات مجلس النواب 2025

وترصد “فيتو” الجدول الزمنى المتعلق بإجراءات ما بعد التصويت فى الانتخابات كالتالى:

تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر، وتفصل الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت لجولة الإعادة فى 30 نوفمبر، على أن تجرى الإعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، وتعلن نتيجة الإعادة 11 ديسمبر.

وبالنسبة للمرحلة الثانية تبدأ فترة الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر، ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر.

تجرى الانتخابات فى الخارج 21 و22 نوفمبر، وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

الطعون للمرحلة الثانية

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر، وفى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح يوم 8 أكتوبر وحتى يوم 15 أكتوبر، تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير ينتهى الساعة 12 ظهرا، على أن يعلن كشف قائمة بأسماء المرشحين، وتنشر بالأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر.

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 59 لسنة 2025، والذي يقضي بتحديد مقار اللجان العامة ولجان الحفظ وأرقامها الخاصة بانتخابات مجلس النواب المرتقبة.

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي شمل تحديد هذه المقار والأرقام في جميع الدوائر الانتخابية، وذلك للمرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب، في خطوة تنظيمية أساسية تسبق انطلاق العملية الانتخابية.

يعد هذا القرار حجر زاوية في الإعداد اللوجستي لانتخابات مجلس النواب، حيث يضمن جاهزية البنية التحتية اللازمة لاستقبال الناخبين وتأمين سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية على مستوى الجمهورية.

وتضطلع الهيئة الوطنية للانتخابات بدور محوري في الإشراف الكامل على كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من تحديد اللجان ومرورًا بتلقي طلبات الترشح، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية، بما يضمن نزاهة وشفافية الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.