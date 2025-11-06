الحكومة: مشروع سملا وعلم الروم صفقة استثمارية قطرية كبرى

18 حجم الخط

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع سملا وعلم الروم يمثل صفقة استثمارية قطرية كبرى تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي، موضحًا أن المشروع سيحقق عائدًا اقتصاديًا ضخمًا ويُعد شهادة جديدة على ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري.

شراكة استثمارية كبرى بحضور رئيس الوزراء

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد مراسم توقيع الشراكة الاستثمارية الجديدة، في إطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع قاعدة التنمية في مختلف المناطق.

وأشار إلى أن المشروع عبارة عن تجمع عمراني متكامل على غرار مشروع رأس الحكمة، يضم منشآت سياحية وفنادق ومستشفيات ومدارس وجامعات.

استثمارات تتجاوز 29 مليار دولار

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قيمة الصفقة تبلغ 3.5 مليار دولار، إضافة إلى حصول الدولة المصرية على 15% من الأرباح بعد استرداد التكاليف الاستثمارية، إلى جانب حصة عينية من المشروع بقيمة 1.8 مليار دولار.

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة خلال مراحل تنفيذ المشروع يصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، ما يعكس حجم الثقة والجدوى الاقتصادية الكبيرة لهذا التعاون.

فرص عمل وتنمية شاملة في الساحل الشمالي

وأشار الحمصاني إلى أن المشروع سيسهم في توفير نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن العوائد التي ستحققها الدولة من الضرائب والرسوم.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى منطقة عمرانية وتنموية متكاملة تضم مشروعات سكنية وسياحية وصناعية وخدمية.

الساحل الشمالي.. محور استراتيجي للتنمية المستقبلية

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير الساحل الشمالي الغربي أصبح ضرورة ملحّة لاستيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشروعات صناعية وتجارية وصحية وتعليمية جديدة بالمنطقة، بما يعزز مكانتها كأحد أهم محاور الجذب الاقتصادي والاستثماري في مصر.

