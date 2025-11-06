ملك بريطانيا يجرد شقيقه أندرو بشكل رسمي من لقب الأمير

18 حجم الخط

أعلنت النشرة الحكومية البريطانية "The Gazette" يوم الخميس، أن الملك تشارلز الثالث، قرر رسميا حرمان شقيقه أندرو من اللقب الملكي وصفته كـ"أمير".

الملك تشارلز يجرد شقيقه أندرو بشكل رسمي من لقب الأمير

وجاء في البيان الرسمي: "يعلن الملك.. أن أندرو ما ونتباتن-وندسور لم يعد مخولا بحمل واستخدام المخاطبة الرسمية.. صاحب السمو الملكي وصِفة الأمير".

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من إعلان أندرو تخليه عن لقب دوق يورك في أكتوبر على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي.

وكان الأمير أندرو لسنوات في مركز فضيحة بسبب علاقاته مع الممول الأمريكي المثير للجدل جيفري إبستين. وفي أكتوبر الماضي، كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن أندرو أكد سرا لإبستين في عام 2011 أنهما سيواجهان معا الفضيحة المتعلقة بنشر صورة له برفقة فتاة مراهقة.

واكتسب الأمير أندرو سمعة سيئة بسبب اتهامات بالاغتصاب من قبل الناشطة في مجال حقوق الإنسان فيرجينيا جوفري، التي ادعت أن دوق يورك اغتصبها في لندن عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما.

وفي مارس 2022، أفادت وسائل الإعلام أن أندرو دفع تعويضات لجوفري وتم وقف الإجراءات القانونية ضده، دون اعترافه بالذنب، حيث قدرتها بعض التقارير بنحو 12 مليون جنيه إسترليني.

وعلى خلفية هذه الفضيحة، أعلن قصر باكنجهام سابقا حرمان أندرو من الألقاب العسكرية الفخرية والرعايات الملكية.

