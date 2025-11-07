الجمعة 07 نوفمبر 2025
حوادث

بعد غلقه 6 ساعات، إعادة فتح محور 3 يوليو أمام حركة السيارات

فتح محور 3 يوليو،
فتح محور 3 يوليو، فيتو
فتحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، منذ قليل، محور 3 يوليو كليًّا (امتداد كوبري شمال طرة) أعلى طريق كورنيش النيل بجوار دار الأشغال العسكرية، أمام حركة السيارات، على أن تستأنف الأعمال غدًا.


غلق محور 3 يوليو كليا

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أعلنت إجراء تحويلات مرورية جديدة اعتبارًا من الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وذلك ضمن خطة استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحور 3 يوليو (امتداد كوبري شمال طرة) أعلى طريق كورنيش النيل بجوار دار الأشغال العسكرية.
 

وأضافت الإدارة العامة لمرور القاهرة تتطلب تلك الأعمال غلقًا كليًّا للاتجاهين لمدة 15 يومًا، على أن تتم الأعمال خلال الفترة من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا يوميًّا، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة ومنع التكدسات.


تحويلات مرورية لمحور 3 يوليو

وبيَّنت إدارة مرور القاهرة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:

القادم من مناطق حلوان اتجاه المعادي يسلك يمينًا مطلع كوبري شمال طرة ثم الدوران والعودة من المأوى الدوراني بعد الكوبري للعودة إلى محور كورنيش النيل مرة أخرى في اتجاه المعادي.

 

القادم من المعادي اتجاه حلوان يسلك أسفل جسم كوبري 3 يوليو بممر عرضه لا يقل عن 4 أمتار، ثم يعود مرة أخرى إلى محور الكورنيش باتجاه حلوان.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع اللافتات الإرشادية والمساعدات الفنية لتأمين موقع الأعمال وضمان سلامة وأمن المواطنين طوال فترة التنفيذ.

الجريدة الرسمية