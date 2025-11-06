الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ عددًا من الأنشطة والفعاليات

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
18 حجم الخط

فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة،  نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة الغربية مشروعًا للتدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمشاركة الأجهزة التنفيذية للمحافظة، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة بإستخدام الإمكانيات المتاحة وكذا تنمية مهارات العناصر التخصصية , وفى نهاية التدريب العملى تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة.

 

وفى إطار تنفيذ إستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء تم تنظيم ندوتين تثقيفيتين مع كل من وزارة العمل ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية تم خلالهما إلقاء الضوء على التحديات التى تحيط بالدولة المصرية فى ظل المتغيرات الحالية على المستويين الدولى والإقليمى، كذلك الدور والجهود التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات، وفى ختام الندوتين تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم.

كما تم تنظيم احتفالية بالتعاون مع جامعة عين شمس تضمنت تقديم عدد من العروض الفنية الوطنية وذلك بمناسبة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة.

 

دعم القوات المسلحة لأبناء مصر من ذوى الهمم

 

وخلال تلك الفعاليات نقل اللواء أح هشام حسنى حسن قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة وإرتباطها بالمتغيرات المستمرة على الصعيدين الدولى والإقليمى، فضلًا عن دور الدولة المصرية فى مواجهة تلك التحديات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وفى إطار دعم القوات المسلحة لأبناء مصر من ذوى الهمم، نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى معرضين لمنتجات ذوى الهمم بدار المدفعية وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لتسهيل عرض منتجاتهم , وقد حظيت بإقبال كبير من قبل الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالمعروضات وإبداعات حولتها الأيدى الماهرة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية  .

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددًا من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية , وذلك لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجالات التنمية الشاملة فى مختلف ربوع الوطن لتحقيق رؤية مصر 2030.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامكانيات المتاحة الأزمات والكوارث التحديات الراهنة التربية والتعلي التربية والتعليم

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز طلاق زوجتي إذا كانت لا تبادلني نفس المشاعر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أسعد بن سهل بن حنيف، سماه رسول الله وأطلق عليه كنيته

المزيد
الجريدة الرسمية