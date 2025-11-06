الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حزب الجيل الديمقراطي عن هيمنة المال السياسي: 4 مرشحين بالمنصورة أنفقوا 100مليون جنيه

انتخابات مجلس النواب،
انتخابات مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحزب يرفض تمامًا الاعتماد على رجال الأعمال أو المال السياسي كوسيلة غير شرعية للتأثير على إرادة الناخبين خلال انتخابات مجلس النواب، مشددًا على أن هذه الممارسات لا تتناسب مع مبادئ الحزب ولا مع الحياة الديمقراطية الحقيقية.
وقال هجرس، إن الحزب برئاسة النائب ناجي الشهابي يتبنى نهجًا واضحًا يقوم على تمكين الشباب غير المرتبطين بمصالح مالية، مع تحديد نسبة وصلاحيات محدودة لرجال الأعمال داخل الحزب، لضمان عدم تدخلهم في القرارات السياسية أو الهيكل التنظيمي.

تحذير من خطر المال السياسي على المنافسة الشريفة


وحذر هجرس من خطورة المال السياسي على نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن التجاوز في الإنفاق الدعائي يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعد أساس الديمقراطية.
وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “العلامة الكاملة” الذي يقدمه محمد الإشعابي بقناة “الشمس” إلى أن المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تحدد سقفًا واضحًا للإنفاق على الحملات الانتخابية، ومع ذلك يتجاوزه بعض المرشحين من رجال الأعمال بصورة صارخة.

 

أمثلة صارخة في المنصورة
 

وكشف هجرس عن مثال حي من دائرته في مركز المنصورة، موضحًا أن هناك نحو 51 مرشحًا، إلا أن 4 منهم فقط أنفقوا ما يقرب من 100 مليون جنيه على دعايتهم الانتخابية، متسائلًا: "كيف يستطيع باقي المرشحين عرض أنفسهم على الناخبين في ظل هذا الإنفاق غير المتكافئ؟"
وأكد أن هذا الإنفاق المفرط يشوه المنافسة الانتخابية، ويحول السباق البرلماني من تنافس في الأفكار والبرامج إلى سباق أموال ونفوذ، ما يفقد العملية الانتخابية معناها الحقيقي.

الجيل الديمقراطي يدعو إلى ضبط الإنفاق الانتخابي


وشدد مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي على ضرورة تشديد الرقابة على الإنفاق الانتخابي، لضمان منافسة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب لا عن قدرات مالية، مؤكدًا أن الحزب سيواصل الدفاع عن الشفافية والتوازن داخل الحياة السياسية، ومواجهة كل مظاهر المال السياسي الذي يهدد جوهر الديمقراطية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيل الديمقراطي المنصورة انتخابات مجلس النواب مجلس النواب المال السياسي حسن هجرس

مواد متعلقة

ناجى الشهابي: الجيل الديمقراطي جهز 603 مرشحا لانتخابات النواب

ساعات فاصلة على انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. يبدأ في الخارج غدًا.. و14 محافظة في المرحلة الأولى بالداخل

تطورات مفاجئة تعيد رسم خريطة انتخابات الشرقية، استبعاد قائمة الجيل الديمقراطي

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

مدير ترميم بالمتحف الكبير يكشف مفاجأة عن درع توت عنخ آمون

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري

حريق هائل في محطة بنزين بالشرقية (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

البلدي ترتفع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يحذر طلاب جامعة المنوفية الأهلية من المراهنات الإلكترونية والدارك ويب

حكم الدخول في صلاة الجماعة لمن لم يجد مكانا في الصف

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية