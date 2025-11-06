تفاصيل أولى جلسات استئناف محاكمة "سفاح المعمورة" بالإسكندرية

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم، تأجيل أولى جلسات استئناف محاكمة المتهم نصر الدين السيد، الشهير إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، على حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدامه شنقًا، إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل، وذلك لسماع المرافعة.

وشهدت الجلسة حضور المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، مرتديا بدلة الإعدام الحمراء، حيث بدا غير متماسك ومهزوزا على عكس ما كان عليه أثناء محاكمته السابقة، بحسب ما ذكره محاميه عماد المغربي.

وخلال الجلسة، طلب دفاع المتهم – المعين من قبل المحكمة – مناقشة تقرير اللجنة الخماسية وإعادة عرض المتهم على لجنة جديدة، بالإضافة إلى استدعاء شهود قضية مقتل المهندس محمد إبراهيم عدس لإعادة مناقشتهم، كما التمس تأجيل القضية للاطلاع وتقديم المرافعة.

ومن جانبه، فجر محامي أسرة المجني عليه مفاجأة أمام المحكمة، معلنًا وفاة الشاهدة الأولى وابنة المجني عليه المهندس محمد عدس عقب أيام قليلة من صدور حكم الإعدام بحق المتهم، مطالبًا المحكمة برفض طلبات الدفاع واعتبارها محاولة للمماطلة في إجراءات القضية.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قررت في وقت سابق تحديد جلسة 6 نوفمبر الجاري لبدء نظر أولى جلسات الاستئناف على حكم الإعدام الصادر بحق المتهم في قتل رجل وسيدتين داخل نطاق قسم شرطة المنتزه ثان، في القضية المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات المنتزه ثان.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغات تلقتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تفيد بقيام المتهم، وهو محامٍ، بارتكاب جرائم قتل بحق كل من: المهندس م.ا.م، وزوجته م.ف.ث، وربة منزل تدعى ت.ع.ر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أقدم على دفن جثث ضحاياه داخل وحدتين سكنيتين كان قد استأجرهما بمنطقة المعمورة، حيث دفن المهندس المجني عليه داخل أرضية الوحدة الأولى، ودفن الزوجة والسيدة الأخرى داخل أرضية الوحدة الثانية، كما استولى على متعلقاتهم الشخصية وأموالهم.

وأوضحت التحقيقات أن علاقة عمل كانت قد جمعت بين المتهم والمجني عليه الأول منذ عام 2021، قبل أن تتطور الأحداث إلى ارتكاب الجريمة المروعة.

