وصول سفاح المعمورة إلى محكمة استئناف الإسكندرية

سفاح المعمورة، فيتو
سفاح المعمورة، فيتو
وصل قبل قليل، إلى محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، نصر الدين السيد المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة، لنظر أولى جلسات الاستئناف على حكم إعدامه بقتل 3 أشخاص، سيدتين ورجل، ووصل المتهم من محبسه في حراسة مشددة مرتديا ملابس السجن تمهيدا لبدء الجلسة.

استئناف سفاح المعمورة 

وتنظر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب، اليوم الخميس، أولى جلسات استئناف محاكمة سفاح المعمورة على حكم محكمة أول درجة والقاضي بإعدامه شنقا.

قضية سفاح المعمورة 

بدأت أحداث القضية المقيدة برقم المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية من أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغات بقيام المتهم بارتكاب جرائم قتل المجني عليهم

تبين من التحقيقات، قيام "ن.ا ال " محام، بقتل كل من "م.ا.م" مهندس، و"م.ف.ث" ربة منزل زوجته، و"ت.ع.ر" ربة منزل، وقام بإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنيتين المستأجرتين بمعرفة المتهم، بأن دفن المجني عليه الأول بأرضية الوحدة السكنية الأولى ودفن المجني عليهم الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية، واستولى على متعلقاتهم وأموالهم.

وتبين أن علاقة عمل نشأت بين المتهم سفاح المعمورة  والمجني عليه الأول منذ عام 2021، ونظرا للظروف المالية التي كان يمر بها المتهم وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجنى عليه الأول وامتلاكه بعض العقارات التي يمتلكها وفي بداية عام 2022 استغل المتهم كون المجني عليه يعتقد أنه يستطيع حل نزاع قضائي فيما بينه وبين آخرين، واستدرجه لمكان الواقعة، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين، ليجبر المجنى عليه على التنازل عن ملكيته عقار وكذلك سيارة، وحال ذلك قام المتهم بالاستيلاء على هاتفه المحمول.

الجريدة الرسمية