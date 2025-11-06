الخميس 06 نوفمبر 2025
مكافأة استثنائية للاعبي الزمالك حال الفوز على بيراميدز

فريق الزمالك
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على رصد مكافأة استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حال تحقيق الفوز على بيراميدز في المواجهة المرتقبة التي تقام اليوم في تمام الساعة 7:30 مساءً، ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتأتي هذه الخطوة من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء ممكن في اللقاء، خاصة في ظل أهميته وكونه خطوة فاصلة نحو الوصول للمباراة النهائية.

وأكدت مصادر داخل النادي أن الجهاز الإداري حرص على إبلاغ اللاعبين بالمكافأة خلال الجلسة الفنية الأخيرة داخل المعسكر.

