مكافأة استثنائية للاعبي الزمالك حال الفوز على بيراميدز

18 حجم الخط

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على رصد مكافأة استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حال تحقيق الفوز على بيراميدز في المواجهة المرتقبة التي تقام اليوم في تمام الساعة 7:30 مساءً، ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتأتي هذه الخطوة من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء ممكن في اللقاء، خاصة في ظل أهميته وكونه خطوة فاصلة نحو الوصول للمباراة النهائية.

وأكدت مصادر داخل النادي أن الجهاز الإداري حرص على إبلاغ اللاعبين بالمكافأة خلال الجلسة الفنية الأخيرة داخل المعسكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.