فحص طبي أخير لمحمد صبحي لحسم مشاركته أمام بيراميدز اليوم

يخضع محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، لفحص طبي أخير خلال الساعات المقبلة لحسم موقفه من المشاركة في مواجهة بيراميدز اليوم ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وكان صبحي قد شارك في المران الأخير للفريق، لكنّه شعر مجددًا بآلام في موضع الإصابة، ما دفع الجهاز الطبي لإجراء أشعة جديدة له في وقت متأخر من مساء أمس، من أجل تحديد حجم الإصابة ومدى جاهزيته للمشاركة في لقاء الليلة.

وينتظر الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف التقرير النهائي للجهاز الطبي قبل الإعلان عن قرار إشراك صبحي أو الاعتماد على بديله في مواجهة بيراميدز الحاسمة.

