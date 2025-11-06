وزير العمل ومحافظ القاهرة يشهدان تسليم عقود وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة

18 حجم الخط

شارك محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، في فعاليات الندوة التي نظمها المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة تحت عنوان "من حقك تكون.. تأهيل.. تمكين.. فرصة"، في حضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، والمهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وسيد الشرقاوي مديرية مدير عمل القاهرة، وعدد من قيادات المستشفى، ومسؤولي وزارة العمل، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وشهدت الفعاليات ندوة متخصصة حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتمكين ذوي الهمم في التشريعات المصرية، حاضر فيها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، كما تضمنت الفعالية توزيع 100 عقد عمل جديد لذوي الهمم للعمل بالمستشفى السعودي الألماني، في خطوة تعكس التزام القطاع الخاص بدعم جهود الدولة نحو الدمج الشامل وتكافؤ الفرص.

وأكد وزير العمل في كلمته أن عنوان اللقاء "من حقك تكون.. تأهيل.. تمكين.. فرصة" يجسد رسالة إنسانية ووطنية تتسق مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو بناء الإنسان، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتمكين جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم أصحاب الهمم.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف تمكين ذوي الهمم، إدراكًا لقدراتهم وإيمانًا بحقهم في المشاركة الكاملة في مسيرة التنمية، موضحًا أن وزارة العمل تنفذ برامج وسياسات لدعم ذوي الهمم في مجالات التدريب والتشغيل، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تراعي احتياجاتهم وتكفل حقوقهم القانونية والدستورية.

وأوضح جبران أن قانون العمل الجديد يمثل أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ نص صراحة على إلزام المنشآت بنسبة تشغيل محددة لذوي الهمم، ومنع التمييز على أساس الإعاقة، وضمان فرص متكافئة في التدريب والترقي، مؤكدًا أن القانون جاء متوافقًا مع معايير العمل الدولية ويواكب متغيرات سوق العمل الحديثة.

وأشاد الوزير بالدور الرائد للمستشفى السعودي الألماني في تطبيق مفاهيم المسؤولية المجتمعية ودعم جهود الدولة في دمج وتمكين ذوي الهمم، مؤكدًا أن وزارة العمل تسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على التعاون بين الدولة ومؤسساتها والمجتمع المدني.وفي ختام كلمته.

كما أعرب الوزير عن تقديره لكل من ساهم في تنظيم هذه الفعالية الهادفة، متمنيًا أن تكون خطوة جديدة نحو مجتمع أكثر عدلًا واحتواءً وتمكينًا لأصحاب الهمم، باعتبارهم طاقة لا تُقدر بثمن وشريكًا أساسيًا في مسيرة العمل والإنتاج والتنمية..

من جانبه، أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر أن هذا اللقاء يعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم، الذين يمثلون قوة فاعلة وشريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن ما نشهده اليوم من توزيع 100 عقد عمل لذوي الهمم بالمستشفى السعودي الألماني هو نموذج عملي لتوجه الدولة نحو الدمج والتمكين.

وأضاف المحافظ أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم من خلال إصدار القوانين والتشريعات التي تكفل لهم حقوقهم في التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب المبادرات الرئاسية التي تهدف لتحسين جودة حياتهم وتوفير فرص متكافئة لهم في مختلف المجالات.

وأشار صابر إلى أن محافظة القاهرة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة الكريمة من خلال تيسير حصولهم على الخدمات وتهيئة المرافق العامة لتناسب احتياجاتهم، وتوفير فرص تدريب وتأهيل مهني تساعدهم على الاندماج في سوق العمل بما يحقق لهم الاستقلال والكرامة.

وفي ختام كلمته، توجه المحافظ بالشكر إلى وزارة العمل والمستشفى السعودي الألماني وكافة الجهات المشاركة في تنظيم الفعالية، مثمنًا جهود الوزير محمد جبران في التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء الوطن.

