مسئولي مدرسة بالسلام عن سقوط طالبة من الطابق الثالث: "منعرفش السبب"

استمعت نيابة السلام إلى أقوال مسئولي إحدى المدارس في واقعة سقوط طالبة من الطابق الثالث في منطقة السلام، مما أسفر عن إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

وأكدوا أنهم خلال الفسحة كان هناك زحام شديد وفوجئوا بسقوط الطالبة ولم يعرفوا السبب.

وكشف التقرير الطبي أن الطالبة أصيبت بكسور متفرقة وتخضع للعلاج في المستشفى وحالتها مستقرة.  

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بإصابة طالبة عقب سقوطها من الطابق الثالث بأحد المدارس دائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.  

وبالفحص والتحري تبين إصابة هـ.ح 13 سنة طالبة بالصف الثاني الإعدادي عقب سقوطها من الطابق الثالث بمبنى الفصول، مما أسفر عن إصابتها وتم نقلها إلى المستشفى الأردني لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بسرعة إجراء التحريات.

