الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توروب يستقر على ثنائي دفاع الأهلي أمام سيراميكا

توروب
توروب
18 حجم الخط

استقر الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي على ثنائي دفاع الفريق في مباراة سيراميكا المرتقبة الليلة، حيث يتواجد ياسين مرعي وياسر إبراهيم في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا الليلة وفقًا لتاكيدات مصادر داخل الفريق. 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا إلى المسابقة بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم في نصف نهائي السوبر المصري بالإمارات

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل مكرونة شهير في حلوان

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

لديهم ثروة طائلة ولا تهتم بسعر الديك الرومي، لحظة إحراج ترامب لسفيرة السعودية (فيديو)

رويترز: أمريكا تعتزم إنشاء قاعدة في دمشق ضمن اتفاق أمني مع إسرائيل

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تفاصيل أولى جلسات استئناف محاكمة "سفاح المعمورة" بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الدولة المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان يشرح أحكام الميراث وطرق توزيع التركة في ندوة بـ "خريجي الأزهر"

الإفتاء: العمل في شركات التأمين التجاري جائز ولا شبهة فيه

وكيل المعاهد الأزهرية: اختلاف وجهات النظر لا يفسد للوسطية ودا ولا يقطع للأخوة رحما

المزيد
الجريدة الرسمية