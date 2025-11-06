الخميس 06 نوفمبر 2025
8 مذكرات واتفاقيات تعاون، نتائج المباحثات المصرية القرغيزية بالقاهرة

نتائج المباحثات المصرية
نتائج المباحثات المصرية القرغيزية بالقاهرة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية، وذلك في أول زيارة رسمية لرئيس قيرغيزي إلى جمهورية مصر العربية.

وشهدت الزيارة الرسمية التي أجراها جاباروف إلى مصر التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

وشملت المذكرات والاتفاقيات الموقعة ما يلي:

  1. اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء الجمهورية القرغيزية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمية والخاصة.
  2. اتفاق حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء الجمهورية القرغيزية بشأن التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.
  3. اتفاق بين وحكومة جمهورية مصر العربية مجلس وزراء الجمهورية القرغيزية بشأن التعاون في مجال الزراعة.
  4. اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية مجلس وزراء الجمهورية القرغيزية بشأن التعاون في مجال التعليم العالي.
  5. مذكرة تفاهم بين ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية بشأن التعاون في مجال الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة وزارة الطاقة في الجمهورية القرغيزية.
  6. مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للاستثمار التابعة لرئيس الجمهورية القرغيزية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية.
  7. مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للشؤون الدينية والعلاقات بين القوميات التابعة لرئيس الجمهورية القرغيزية ووزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية.
  8. مذكرة تفاهم بين البنك الوطني للجمهورية القرغيزية والبنك المركزي المصري. 

