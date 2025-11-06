يبدأها الحصري ويختتهما "سفير القرآن"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

18 حجم الخط

تزخر خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الخميس 15 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق 6 نوفمبر 2025، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

جدول تلاوات المصحف المرتل والمجود اليوم



تلاوات المصحف المرتل

القارئ: الشيخ محمود خليل الحصري

- 06:00 ص — من سورة الحاقة إلى آخر سورة المزمل (المدة: 29 دقيقة)



- 08:54 ص — من سورة المدثر إلى آخر سورة النبأ (المدة: 27 دقيقة)



- 10:00 ص — من سورة النازعات إلى آخر سورة الغاشية (المدة: 28 دقيقة)



- 10:45 ص — من أول سورة الفجر إلى آخر سورة الناس (المدة: 27 دقيقة)



القارئ: الشيخ مصطفى إسماعيل



- 12:04 ظ — فاتحة الكتاب وأول البقرة (المدة: 29 دقيقة)



- 15:16 م — من سورة البقرة (المدة: 29 دقيقة)



- 17:39 م — من سورة البقرة (المدة: 29 دقيقة)



- 19:02 م — من سورة البقرة (المدة: 30 دقيقة)



- 21:30 م — من سورتي البقرة وآل عمران (المدة: 29 دقيقة)



- 01:00 ص — من سورة آل عمران (المدة: 29 دقيقة)



- 02:24 ص — من سورتي آل عمران والنساء (المدة: 29 دقيقة)



- 02:56 ص — من سورة النساء (المدة: 30 دقيقة)



- 05:21 ص — من سورة النساء (المدة: 30 دقيقة)





فقرات المصحف المرتل برواية ورش



- 19:45 م — الشيخ محمود خليل الحصري



من التوبة آية 107 إلى يونس آية 18



(تسبقها مقدمة للشيخ محمود برانق – المدة: 28 دقيقة و45 ثانية)



- 21:00 م — الشيخ عبد الباسط عبد الصمد



من يوسف آية 39 إلى يوسف آية 93



(تسبقها مقدمة للشيخ محمود برانق – المدة: 21 دقيقة)



الختمة المرتلة



- 01:50 ص — الشيخ محمود حسين منصور



من الأعراف آية 31 إلى آية 116 (المدة: 30 دقيقة و10 ثوانٍ)



تلاوات القرآن المجود



7:00 ص الشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الرحمن



- 08:00 ص — الشيخ مصطفى إسماعيل (سورة محمد – 30 دقيقة)



- 16:22 م (قرآن المغرب) — الشيخ أحمد محمد عامر (سورة فاطر – 45 دقيقة)



- 11:15 م (قرآن السهرة) — الشيخ كامل يوسف البهتيمي (سورة طه – 45 دقيقة)



- 12:15 ص (بعد منتصف الليل) — الشيخ أحمد الرزيقي (سورة الصافات – 43 دقيقة)



- 03:28 ص (قرآن قبل الفجر) — الشيخ محمد بدر حسين “سفير القرآن” (سورة ص – 30 دقيقة)

