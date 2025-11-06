يبدأها الحصري ويختتهما "سفير القرآن"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم
تزخر خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الخميس 15 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق 6 نوفمبر 2025، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
جدول تلاوات المصحف المرتل والمجود اليوم
تلاوات المصحف المرتل
القارئ: الشيخ محمود خليل الحصري
- 06:00 ص — من سورة الحاقة إلى آخر سورة المزمل (المدة: 29 دقيقة)
- 08:54 ص — من سورة المدثر إلى آخر سورة النبأ (المدة: 27 دقيقة)
- 10:00 ص — من سورة النازعات إلى آخر سورة الغاشية (المدة: 28 دقيقة)
- 10:45 ص — من أول سورة الفجر إلى آخر سورة الناس (المدة: 27 دقيقة)
القارئ: الشيخ مصطفى إسماعيل
- 12:04 ظ — فاتحة الكتاب وأول البقرة (المدة: 29 دقيقة)
- 15:16 م — من سورة البقرة (المدة: 29 دقيقة)
- 17:39 م — من سورة البقرة (المدة: 29 دقيقة)
- 19:02 م — من سورة البقرة (المدة: 30 دقيقة)
- 21:30 م — من سورتي البقرة وآل عمران (المدة: 29 دقيقة)
- 01:00 ص — من سورة آل عمران (المدة: 29 دقيقة)
- 02:24 ص — من سورتي آل عمران والنساء (المدة: 29 دقيقة)
- 02:56 ص — من سورة النساء (المدة: 30 دقيقة)
- 05:21 ص — من سورة النساء (المدة: 30 دقيقة)
فقرات المصحف المرتل برواية ورش
- 19:45 م — الشيخ محمود خليل الحصري
من التوبة آية 107 إلى يونس آية 18
(تسبقها مقدمة للشيخ محمود برانق – المدة: 28 دقيقة و45 ثانية)
- 21:00 م — الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
من يوسف آية 39 إلى يوسف آية 93
(تسبقها مقدمة للشيخ محمود برانق – المدة: 21 دقيقة)
الختمة المرتلة
- 01:50 ص — الشيخ محمود حسين منصور
من الأعراف آية 31 إلى آية 116 (المدة: 30 دقيقة و10 ثوانٍ)
تلاوات القرآن المجود
7:00 ص الشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الرحمن
- 08:00 ص — الشيخ مصطفى إسماعيل (سورة محمد – 30 دقيقة)
- 16:22 م (قرآن المغرب) — الشيخ أحمد محمد عامر (سورة فاطر – 45 دقيقة)
- 11:15 م (قرآن السهرة) — الشيخ كامل يوسف البهتيمي (سورة طه – 45 دقيقة)
- 12:15 ص (بعد منتصف الليل) — الشيخ أحمد الرزيقي (سورة الصافات – 43 دقيقة)
- 03:28 ص (قرآن قبل الفجر) — الشيخ محمد بدر حسين “سفير القرآن” (سورة ص – 30 دقيقة)
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا