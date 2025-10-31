الرئيس الصيني: مستعدون لفرض "صفر رسوم جمركية" على جميع السلع القادمة من الدول الإفريقية

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لإلغاء الرسوم الجمركية على 100% من السلع القادمة من الدول الإفريقية، وذلك عبر توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية تهدف إلى تحقيق التنمية المشتركة.



وقال شي خلال كلمته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، بحسب ما نقلت وزارة الخارجية الصينية: "لقد وفّرت الصين بالفعل إعفاءً جمركيًّا كاملًا بنسبة 100% للسلع القادمة من الدول الأقل نموًا التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، وهي مستعدة الآن لتطبيق سياسة الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على جميع السلع من الدول الإفريقية التي لدينا معها علاقات دبلوماسية، من خلال توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية من أجل التنمية المشتركة".



وأضاف الزعيم الصيني أن بلاده ستواصل العمل من أجل تحقيق التنمية والازدهار المشترك مع جميع الدول، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة التي تعود بالنفع على الجميع.



وقال شي جين بينج: "يجب علينا معًا تعزيز تنمية شاملة ومفيدة للجميع. وانطلاقًا من مفهوم التنمية المتمحورة حول الإنسان، ينبغي التركيز على معالجة اختلالات التنمية ودعم عولمة اقتصادية أكثر شمولًا واستدامة تعود بفوائد أكبر على جميع شعوب المنطقة".



في السياق، أكد الرئيس الصيني ضرورة تعزيز مصداقية وكفاءة النظام التجاري المتعدد الأطراف، الذي تمثل منظمة التجارة العالمية نواته الأساسية.



وقال شي: "يجب علينا الالتزام بتعددية حقيقية وتعزيز سلطة وفعالية النظام التجاري المتعدد الأطراف، الذي تشكل منظمة التجارة العالمية جوهره".

كما دعا الرئيس الصيني إلى تحديث القواعد التجارية والاقتصادية الدولية بما يتيح حماية أكثر فعالية للحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية.



ويُعد هذا الاجتماع الحدث الرئيسي في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، التي تُعقد لأول مرة منذ 20 عامًا في كوريا الجنوبية، وتستمر من 31 أكتوبر حتى 1 نوفمبر.

