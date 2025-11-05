الأربعاء 05 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

أحمد فهيم يوجه رسالة لمحمد سامي بعد خوضه تجربة التمثيل (فيديو)

أحمد فهيم
أحمد فهيم
وجه الفنان أحمد فهيم رسالة للمخرج محمد ساميّ بعد خوضه تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل ٨ طلقات المقرر عرضه في رمضان 2026. 

وقال فهيم خلال لقائه مع فيتو: دا حبيبي ربنا يوفقه يارب يستاهل كل خير اشتغلت معاه كتير وكان وشه حلو عليا 

وأكد فهيم: أنه بذل جهدا كبيرا في تصوير فيلم قصر الباشا،مع أحمد حاتم مؤكدا ان التجربة كانت مختلفة وواجه بعض الصعوبات فيها بسبب تصوير المشاهد التي كانت تطلب طريقة معينة 

وكان احتفل الفنان أحمد حاتم بالعرض الخاص لفيلمه الجديد قصر الباشا المقام حاليا في أحد المولات الكبرى.

ووصل إلى العرض الخاص لفيلم قصر الباشا كل من الفنانين محمد القس وإسعاد يونس ونبيل عيسى وغيرهم.

وفيلم "قصر الباشا" يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أحمد حاتم، صدقي صخر، مايان السيد، حسين فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد بكير.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "قصر الباشا" الأغنية الدعائية للعمل، والتي قدمها مطرب المهرجانات مسلم. 

 

 

 

أغنية باشا من تأليف مصطفى حدوتة وألحان مسلم وإيهاب كلوبيكس.

 

ويدور فيلم “قصر الباشا” في إطار من الإثارة والغموض حول جريمة قتل حدثت في قصر تاريخي.

وتنتمي قصة الفيلم الذي يأتي من تأليف محمد ناير لتستعيد روح السينما البوليسية بمصر، ويحتوي العمل على عدد كبير من مشاهد الأكشن التي يقدمها أبطال “قصر الباشا”، وعلى رأسهم الفنان أحمد حاتم.

 

فيلم قصر الباشا قصر الباشا المخرج محمد سامي

