السجن 5 سنوات لعاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التزوير في محررات رسمية بدائرة قسم شرطة المرج. 

وكشفت المعلومات والتحريات أن المتهمين يقومان بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرتهما على تزوير المحررات الرسمية وشهادات التخرج المنسوبة إلى جهات مختلفة، كما روجا لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحاياهما.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على هاتفين محمول، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل رقمية تؤكد ممارستهما لهذا النشاط غير المشروع.


وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب جرائم  التزوير والنصب على المواطنين.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الرسمية