رئيس هيئة قناة السويس ينعى شهيد الواجب بترسانة بورسعيد البحرية

نعى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وجموع العاملين بالهيئة وبشركاتها ببالغ الحزن والأسى، الفقيد الشاب وشهيد الواجب أحمد محمد حلمي الذي توفى أثناء تأدية عمله بترسانة بورسعيد البحرية.

فقدان بطل من أبطال هيئة قناة السويس

وأعرب الفريق أسامة ربيع عن خالص تعازيه في فقدان أحد أبناء الهيئة المخلصين ممن عرفوا بدماثة الخلق والسمعة الطيبة والاجتهاد في العمل.

قناة السويس لن تنسى تضحيات أبنائها

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة لن تنسى تضحيات أبنائها وجهودهم المخلصة، داعيًا المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وأحبائه الصبر والسلوان، و"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

مصرع فنى بحرى جراء وقوع إحدى الروافع عليه داخل ترسانة بورسعيد

وكان الشاب الفقيد أحمد محمد حلمي، قد لقى مصرعه جراء وقوع إحدى الروافع عليه داخل ترسانة بورسعيد، خلال تأدية مهام عمله كفني بالترسانة البحرية، حيث نقل إلى المستشفى لافظا آخر أنفاسه هناك متأثرا بإصابته البالغة.

ويذكر أن الفقيد كان قد تزوج حديثا ومنذ شهر ويتمتع بحسن الذكر بين زملائه، كما عرف عنه إخلاصه الشديد في أداء عمله.

فيما سيطرت حالة من الحزن على العاملين بترسانة بورسعيد البحرية عقب انتشار خبر مصرع زميلهم خلال تأدية عمله.

