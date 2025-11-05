الأربعاء 05 نوفمبر 2025
رئيس هيئة قناة السويس ينعى شهيد الواجب بترسانة بورسعيد البحرية

الشهيد أحمد محمد
الشهيد أحمد محمد حلمى، فيتو
نعى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وجموع العاملين بالهيئة وبشركاتها ببالغ الحزن والأسى، الفقيد الشاب وشهيد الواجب أحمد محمد حلمي الذي توفى أثناء تأدية عمله بترسانة بورسعيد البحرية.

أسامة ربيع: تعاملنا بشكل فوري مع حادث جنوح ناقلة النفط KOMANDER خلال عبورها للقناة

رئيس القناة يبحث مع 20 ممثلا للخطوط والتوكيلات الملاحية التطورات بالبحر الأحمر وباب المندب

 

فقدان بطل من أبطال هيئة قناة السويس

وأعرب الفريق أسامة ربيع عن خالص تعازيه في فقدان أحد أبناء الهيئة المخلصين ممن عرفوا بدماثة الخلق والسمعة الطيبة والاجتهاد في العمل.

 

قناة السويس لن تنسى تضحيات أبنائها 

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة لن تنسى تضحيات أبنائها وجهودهم المخلصة، داعيًا المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وأحبائه الصبر والسلوان، و"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

 

مصرع فنى بحرى جراء وقوع إحدى الروافع عليه داخل ترسانة بورسعيد 

وكان الشاب الفقيد أحمد محمد حلمي، قد لقى مصرعه جراء وقوع إحدى الروافع عليه داخل ترسانة بورسعيد، خلال تأدية مهام عمله كفني بالترسانة البحرية، حيث نقل إلى المستشفى لافظا آخر أنفاسه هناك متأثرا بإصابته البالغة.

ويذكر أن الفقيد كان قد تزوج حديثا ومنذ شهر ويتمتع بحسن الذكر بين زملائه، كما عرف عنه إخلاصه الشديد في أداء عمله.

فيما سيطرت حالة من الحزن على العاملين بترسانة بورسعيد البحرية عقب انتشار خبر مصرع زميلهم خلال تأدية عمله.

 

