الذهب يرتفع بنسبة 1.30% عالميا والأونصة تسجل 3985.03 دولار

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر نتيجة زيادة العزوف عن المخاطرة.

ارتفاع أسعار الذهب

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.30% إلى 3985.03 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.85% إلى 3991.90 دولار للأونصة، بحسب شبكة CNBC عربية.

وزادت أسعار الذهب 52% هذا العام ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار للأونصة في 20 أكتوبر.

وقال كارستن مينكي المحلل في جوليوس باير، إن التحول الأخير إلى العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية بسبب زيادة المخاوف بشأن تقييم أسواق الأسهم يسهم في استقرار الذهب بعد تراجعه عن مستويات قياسية.

انخفاض الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى

وانخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين إذ استمرت التقييمات المرتفعة للأسهم في إثارة قلق المستثمرين حول العالم.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1% بعدما وصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ومع اقتراب الإغلاق الحكومي الأمريكي من تسجيل أطول فترة على الإطلاق، يركز المستثمرون على التقارير الاقتصادية غير الرسمية مثل تقرير التوظيف من مؤسسة إيه.دي.بي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم للبحث عن مؤشرات على المسار الذي سيسلكه مجلس الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وخفض المجلس أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وأشار رئيسه جيروم باول إلى أن هذا قد يكون آخر خفض هذا العام.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم. ي، يتوقع المشاركون في السوق الآن فرصة بنسبة 72% لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد أن كانت أكثر من 90% قبل تصريحات باول.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدًا إلى الانتعاش في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

وأضاف مينكي "لا نزال نرى طلبًا قويًا على الذهب الفوري من الباحثين عن ملاذ آمن، كما هو الحال مع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 47.53 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1531.69 دولار، وربح البلاديوم 0.5% ليصل إلى 1397.93 دولار.

