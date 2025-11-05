الأربعاء 05 نوفمبر 2025
ارتفاع الذهب من أدنى مستوى في أسبوع وسط ترقب بيانات التوظيف الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنحو 1%، مع إقبال المتعاملين على الشراء بعد تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى في نحو أسبوع خلال الجلسة السابقة، بينما تتجه الأنظار إلى بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي بحثًا عن مؤشرات حول مسار خفض معدلات الفائدة المقبلة.

ارتفاع أسعار الذهب 

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.04% إلى 3972.71 دولارًا للأونصة، بعد أن خسر أكثر من 1.5% أمس الثلاثاء، مسجلا أدنى مستوى له منذ 30 أكتوبر، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% لتصل إلى 3985.20 دولارًا للأونصة.

حافظ الدولار على استقراره قرب أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر والتي سجلها خلال الجلسة السابقة، فيما تلقّى الذهب دعما من عمليات الشراء الهادفة إلى اقتناص الفرص ومن تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة وسط حالة من العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.

وقال جيجار تريفيدي، كبير محللي العملات في شركة «ريلاينس سيكيوريتيز» لرويترز: إن «ما يشهده الذهب حاليًا هو عمليات شراء انتقائية مدعومة بحالة من الحذر العام في الأسواق المالية، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة».

وامتدت خسائر الأسهم الآسيوية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقتفيةً أثر موجة البيع التي شهدتها «وول ستريت» خلال الليل، مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن المبالغة في تقييمات الأسهم.

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 يسجل هذا الرقم

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

وأضاف تريفيدي أن الذهب يتعرض لضغوط بسبب تراجع التوقعات بخفض آخر لمعدلات الفائدة هذا العام، وقد يشهد مزيدًا من التراجع نحو مستوى 3900 دولارات إذا جاءت بيانات التوظيف الأمريكية أقوى من المتوقع.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد خفّض معدلات الفائدة الأسبوع الماضي، في خطوة أشار رئيسه جيروم باول إلى أنها قد تكون الأخيرة خلال العام الجاري.

