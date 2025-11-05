نقابة المهن التمثيلية تحذر من انتحال شخصية الفنان طلعت الشريف

18 حجم الخط

أصدرت نقابة المهن التمثيلية تحذيرًا لجميع أعضائها والفنانين، بشأن شخص مجهول ينتحل صفة الفنان طلعت الشريف، ويقوم بالتواصل مع عدد من الفنانين طالبًا منهم تحويل مبالغ مالية إلى أرقام هواتفه المختلفة، مدعيًا أنه يمر بظروف صحية صعبة.

وأكد الفنان طلعت الشريف أن ما يتعرض له هو واقعة انتحال صفة واضحة، مشيرًا إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص المنتحل الذي يستغل اسمه وسمعته بين زملائه في الوسط الفني.

من جانبها، تهيب نقابة المهن التمثيلية بجميع الفنانين وأعضاء النقابة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي شخص يدّعي الانتماء للفنان طلعت الشريف أو غيره من الفنانين، مشددة على أن مثل هذه الممارسات تعد جرائم يعاقب عليها القانون، وتهدف إلى الاحتيال واستغلال الثقة داخل الوسط الفني.

وأكدت النقابة أنها تتابع الموقف وتدعم الفنان طلعت الشريف في كافة إجراءاته القانونية لضمان محاسبة المنتحل وردع أي محاولات مشابهة مستقبلًا.

وكانت آخر أعمال الفنان مشاركته في مسلسل قلبي ومفتاحه ودارت أحداثه حول امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـمُحلل، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.