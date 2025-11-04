الموت يفجع الفنان حسن العدل

نعت نقابة المهن التمثيلية زوجة الفنان حسن العدل التي رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية بعد صراع مع المرض.



وقالت النقابة في بيانها:"ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية زوجة الفنان القدير حسن العدل، التي وافتها المنية داخل مستشفى القبة العسكري، وتتقدم النقابة، بخالص العزاء للفنان حسن العدل وأسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وآخر الأعمال التي شارك فيها الفنان حسن العدل مسلسل “حرب الجبالي” مع الفنان أحمد رزق، وكل من صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، انتصار، الراحل أشرف عبد الغفور، أحمد خالد صالح، نسرين أمين، هبة مجدي، أحمد عزمي.

