عطار يطرح أغنية بعنوان "نوحلي"

طرح المطرب الشاب عطار أغنية جديدة بعنوان “نوحلي”، وذلك قناته الرسمية بموقع الفيدويهات الشهير يوتيوب، وكذلك على بعض المنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الإجتماعي، ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات، وألحان عطار، وتوزيع موسيقى رامى المصرى، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.



يقدم عطار فى أغنيته "نوحلى" اللهجة المصرية، من خلال أسلوبه الغنائى الخاص، ويعبر فيها عن حبه لفتاة، ويتغزل فى جمالها، وقد قام بتصويرها بطريقة عفوية، من خلال جولته الفنية فى المغرب وبالتحديد فى مدينة شفشاون المعروفة باسم المدينة الزرقاء، وهى مدينة سياحية تتميز بمواقع طبيعية خلابة، وتعتبر هذه المدينة هى المدينة المغربية الثالثة التى قام عطار بالتصوير فيها، حيث سبق له أن قام بتصوير أغنية "خميرة" فى مدينة كازابلانكا، وأغنية "شوية شوية" فى مدينة مراكش.

ويذكر أن عطار يتواجد فى المغرب منذ فترة، فى رحلة التقى خلالها بأهله وأصدقائه، بالإضافة إلى قيامه ببعض الأعمال الفنية هناك.

